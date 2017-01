Bloquean autopista México-Querétaro por alza en precio de gasolina

Alrededor de las 11:00 horas de este domingo se manifestaron unas 500 personas

JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO (01/ENE/2017).- Con bloqueos y concentraciones habitantes del Estado de México rechazaron el aumento a las gasolinas decretado por el gobierno federal.

Alrededor de las 11:00 horas de este domingo unas 500 personas se manifestaron en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 92, en la comunidad San Miguel de la Victoria, Jilotepec, en protesta por el llamado "gasolinazo".

Los inconformes bloquearon en su totalidad la autopista México-Querétaro, lo que generó caos vehicular en ambos sentidos de la vialidad de cuota.

Igualmente un grupo de personas se concentró en la gasolinera ubicada en avenida Vicente Guerrero, colonia La Merced, en Jilotepec, quienes llevaban cartulinas con leyendas de rechazo al incremento en el precio de las gasolinas y a la reforma energética.

Fuentes locales informaron que la protesta fue convocada por la dirigencia de Morena en Jilotepec.

"No me critiques, mejor sé consecuente y únete, no al gasolinazo", "Rechazamos la reforma energética" y "Únete y reacciona", son algunas de las leyendas que portaban los manifestantes.

Gasolineras del Valle de México fueron abarrotadas la noche del 31 de diciembre por automovilistas, quienes formaron filas para cargar combustible, lo que en algunos casos generó problemas de tránsito vehicular.

Colonos convocaron en redes sociales a manifestarse este 2 de enero por el aumento en el precio de las gasolinas, a las 9:00 horas en la caseta de cobro de Tepotzotlán de la autopista México-Querétaro.