En Michoacán ediles del PRI piden pago de adeudos

Tan solo a los ayuntamientos priistas se les adeuda más de 80 MDP y en total, a los 113 municipios, más de 215 MDP

MORELIA, MICHOACÁN (30/DIC/2016).- Presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tomaron esta tarde de viernes las instalaciones de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Michoacán, ante los más de 215 millones de pesos que esta administración les adeuda por concepto de participaciones.

José Humberto García Domínguez, edil de Huiramba y coordinador de los 39 alcaldes del PRI acusó al gobierno del estado de no transferirles los recursos que se les adeudan correspondientes a este ejercicio fiscal.

A nombre de sus compañeros, García Domínguez señaló que tan solo a los ayuntamientos priistas se les adeuda un monto mayor a los 80 millones de pesos y, en total, a los 113 municipios, la cifra rebasa los 215 millones de pesos.

“Hace unos días tuvimos un acuerdo donde se acordó con el gobierno del estado que ya se iba a cubrir el pago que estaba pendiente del Fondo de Servicios Municipales, etiquetado en el presupuesto de egresos 2016, por lo que hoy los alcaldes del PRI no estamos pudiendo nada extraordinario, ya que de ese acuerdo que se tuvo, nada más nos depositaron una parte y es por eso el descontento de los alcaldes”, señaló García Domínguez.

Aseguró que no es un tema político, sino algo que perjudica o beneficia directamente a todos los ayuntamientos, “y creo que no atender a los 113 municipio es no atender a los ciudadanos, porque como todos sabemos el primer contacto que tienen los ciudadanos con la autoridad es el ayuntamiento y que no se haya depositado ese recurso perjudica directamente a los grupos más vulnerables de la sociedad”.

José Humberto explicó que por lo anterior solicitaron audiencia con el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, la cual no les han concedido y de ahí “desde que no nos reciben, pues vemos una negativa fuerte por parte de las autoridades para con nosotros”, acusó.

Reiteró que su exigencia no es por un recurso extraordinario, sino al contrario, únicamente lo que les corresponde por ley.

Precisó que el argumento de las autoridades estatales es que hay insuficiencia financiera, “pero repito, esto ya estaba en el presupuesto de egresos de 2016, así que si se desviaron los recursos a otro rubro o se manejó de otra manera, ya no es responsabilidad de los alcaldes ni de los ciudadanos, por lo que tienen que asumir esta tergiversación de recursos”, advirtió.

Ante esta problemática, el alcalde de Huiramba adelantó que no descartan la posibilidad, incluso, de pasar el Año Nuevo y permanecer en platón afuera de la Secretaría de Finanzas de manera indefinida, hasta que se les resuelvan sus demandas.