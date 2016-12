Yunes Zorrilla critica políticas públicas de gobierno de Veracruz

Lamenta que Yunes Linares haya anunciado la posible desincorporación fiscal

VERACRUZ, VERACRUZ (27/DIC/2016).- El senador priista José Francisco Yunes Zorrilla criticó que el gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, incurra en contradicciones en la implementación de políticas públicas para mejorar la problemática de las finanzas que enfrenta la actual administración estatal.

El parlamentario veracruzano lamentó que el mandatario panista haya anunciado la posible desincorporación fiscal, pero a los pocos días de carpetazo al asunto; y que en su campaña se haya comprometido a no contratar nuevas deudas y, sin embargo, se pedirán créditos a corto plazo.

“Estamos en un escenario donde se anuncia algo pero luego se corrige inmediatamente”, expuso uno de los liderazgos tricolores en Veracruz.

Consideró que se deberá dar seguimiento a ese tipo de contradicciones en las cuales incurre la nueva administración estatal.

“En el tema de la coordinación fiscal, el tema de que no se iba a reestructurar, el tema de que no se iba a endeudar, el tema de que se iba a subsidiar al 100 por ciento y a los tres días se tiene que corregir”, expresó.

Dijo desconocer quién asesora al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en ese tipo de decisiones, pero consideró necesario darle seguimiento a todas las declaraciones y promesas.

“Sí sería importante, aun cuando solo es de forma y no genera mayor problema, sí sería importante dar seguimiento porque un día dice que no habrá deuda y otro día se endeuda, un día anuncia que no se reestructura la deuda y al otro día hay reingeniería en Banobras”, añadió.

No obstante, opinó que habrá que dar tiempo al gobernador en la implementación de las políticas que distinguirán a su administración, pues reconoció que cuatro semanas es poco tiempo para evaluar el trabajo.

“Hoy tiene escasas cuatro semanas escasas, es muy poco tiempo, en condiciones muy problemáticas recibe, sobre todo administrativa y financieramente pero me parece que hay que conceder tiempo y que hay acompañarlo pero sí hay que registrar que un día dice una cosa y al otro día lo corrige”, remató.