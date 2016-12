En el PAN, no hay fecha límite para resultados en caso Padrés

La Comisión Anticorrupción partidaria afirma que esperan lograr prontitud en la investigación

CIUDAD DE MÉXICO (27/DIC/2016).- El presidente de la Comisión Anticorrupción del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, advirtió que no hay fecha ni termino perentorio para dar a conocer el resultado de la investigación en contra el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elias.



No obstante, afirmó que las expectativas para 2017 de la comisión que encabeza es lograr mayor prontitud en las investigaciones y sanciones a militantes que sean señalados por algún acto de corrupción.



Así como prevenir y generar una cultura de una conducta honesta, limpia y transparente entre militantes, funcionarios y directivos del Partido Acción Nacional (PAN), a fin de que este instituto político llegue a 2018 como un referente de limpieza y honradez en la vida pública.



Para ello, agregó Bravo Mena, es necesario que el próximo año se emitan lineamientos, sugerencias y propuestas sobre la prevención y el combate a la corrupción dentro de los gobiernos panistas.



"Se necesita desarrollar una nueva conciencia de la tarea del PAN como actor de limpieza y honradez en la vida pública. Mientras eso ocurre, tendremos que hacerlo en todos los estados y municipios en los que gobernamos, desde ahora mismo, sin esperar a la Presidencia", subrayó.



Al hacer un balance del trabajo de la comisión en los últimos meses, dijo que si bien no están del todo satisfechos, sí están entusiasmados, porque este órgano ya está instalado y ha comenzado a estudiar asuntos y emitir resoluciones, pese al cúmulo de trabajo y la demanda social para combatir la corrupción.



Dijo que así es la tarea de este tipo de instituciones "y nosotros lo estamos haciendo con toda convicción y entrega para que avance la lucha del partido a favor de la limpieza de la vida pública de México. Por supuesto, en contra de la corrupción".



Luis Felipe Bravo Mena puntualizó que la Comisión Anticorrupción tiene acuerdos que impiden dar detalles sobre el contenido de los asuntos, por lo que sólo darán a conocer información cuando haya definiciones, a fin de evitar especulaciones que puedan traer consigo consecuencias jurídicas.



Sobre el caso del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, puntualizó que no puede anticipar ningún resultado de la investigación, ya que todavía se integra el expediente.



"No tenemos una fecha ni mucho menos un término perentorio, lo que sí tenemos es la convicción y la certeza de que debemos actuar con mayor rapidez, porque a nadie le conviene que estas cosas queden simplemente como expedientes abiertos sin resolución", expuso.



En ese sentido el panista aseveró que la seriedad del estudio del expediente no se verá comprometida ante la exigencia de los tiempos, porque están de por medio derechos, personas y la misma institución.