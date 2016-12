Diputado llama a evitar compras de animales como regalo

Antes de adquirir, es necesario informarse sobre los cuidados que requieren las mascotas

CIUDAD DE MÉXICO (23/DIC/2016).- El coordinador de los diputados del PVEM, Jesús Sesma Suárez, hizo un llamado a la ciudadanía para que en esta temporada decembrina evite la compra de animales como "regalos de temporada", porque en la mayoría de los casos, las mascotas son abandonadas en los días o meses subsecuentes.

En un comunicado, el legislador federal señaló que la posesión de un animal de compañía conlleva muchas responsabilidades por parte de los dueños, por lo que la ciudadanía debe informase sobre los cuidados y atención que requiere su mascota antes de adquirirla.

"Lo ideal es adoptar y no comprar ejemplares, pues se debe evitar contribuir al maltrato que sufren los animales que son comercializados en tiendas, donde viven en espacios inadecuados y reducidos, y muchas veces son sometidos a mutilaciones innecesarias", indicó.

Sesma Suárez advirtió que de acuerdo con datos de la organización internacional People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), los animales vendidos en comercios sufren desde que nacen, pues el 72 por ciento de ellos mueren incluso antes de llegar a las tiendas.

"Los animales son separados de sus familias y sus hogares en la naturaleza, viven hacinados en pequeñas jaulas llenas de desechos, y se les priva de todo lo que es natural e importante para ellos, incluyendo a menudo sus necesidades básicas", refirió el diputado federal.

Finalmente, recordó que el Partido Verde ya presentó una iniciativa para que todas aquellas tiendas que vendan animales de compañía o mascotas, solo lo hagan por medio de catálogo o internet, pero sin ser exhibidos.

Y además, mientras son comercializados, permanezcan en lugares donde se encuentren libres de hambre y sed, dolor, lesiones o enfermedades, miedo o estrés e incomodidades para que puedan expresar el comportamiento normal de su especie, concluyó.