Repatriación de Mario Villanueva, hasta tres semanas

El hijo del ex gobernador resalta que las autoridades mexicanas deben avisarles en cuanto regrese al país

CIUDAD DE MÉXICO (23/DIC/2016).- Carlos Mario Villanueva Tenorio, hijo del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, señaló que el proceso de repatriación de su padre tardará entre una y tres semanas, y aunque está previsto que este viernes sea liberado de la cárcel en la que se encuentra en Estados Unidos, las autoridades de ese país aún no le informan sobre su salida.



"Estamos en espera de que nos avisen, pero las autoridades mexicanas nos deben de informar a nosotros, como familia, en el momento en que mi padre regrese al país", afirmó en el noticiero Despierta con Loret de Mola.



Recordó que en 2010 debido al deterioro de su salud, Villanueva Madrid le pidió a la magistrada encargada del caso que se tomara en cuenta el tema específico de su salud para ser trasladado a una cárcel domiciliaria; sin embargo, dijo, se lo negaron por falta de dictámenes médicos a pesar de que en casi mil fojas se detallan las enfermedades y malestares de su padre.



El diputado por Encuentro Social mencionó que el ex mandatario estatal padece de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), lo cual le ha degradado la respiración en 45 por ciento y externó su preocupación de que al llegar a México no cuente con las garantías para continuar con su tratamiento para mantener su salud.



Comentó que Mario Villanueva, quien se encuentra en Lexington, Kentucky, le falta cumplir una sentencia de 22 años y aseguró que en Estados Unidos su padre no tiene ninguna acusación, "todo el expediente en México fue enviado por las autoridades mexicanas".



Villanueva Tenorio subrayó que al pisar suelo mexicano, su padre podría ingresar al Reclusorio Preventivo Norte, que es de donde salió para ser extraditado a Estados Unidos.