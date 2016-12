Regidora acusa a alcalde de estar detrás de autodefensa en Guerrero

Barrera asegura que el edil recibió tres MDP de la Familia Michoacana para su campaña

CHILPANCINGO, GUERRERO (21/DIC/2016).- La regidora priista Carmen Barrera, quien junto con otras 23 personas estuvo retenida cuatro días por el Movimiento Totolapense por la Paz (MTP) acusada de tener vínculos con la banda de “El Tequilero”, denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum), la PGR y la Fiscalía General del Estado (FGE) su privación ilegal y señaló al alcalde Juan Mendoza Acosta, de estar detrás de la autodefensa y de apoyar a un grupo delictivo.

En conferencia de prensa, la regidora dijo que su privación ilegal fue injusta y que como parte del cabildo de San Miguel Totolapan, municipio de la región de la Tierra Caliente, lugar señalado por la FGE base de operaciones de Raybel Jacobo “El Tequilero”, aseguró que el MTP es financiado por Juan Mendoza, quien en agosto del 2015 apareció en un video departiendo con presuntos miembros del grupo delictivo de “El Tequilero”.

La regidora explicó que por sus diferencias políticas con el edil, quien apenas en esta administración se cambió al PRD, la retuvo junto a otras cinco personas del Ayuntamiento, utilizando a miembros del MTP, que se conformó luego del secuestro del ingeniero Isauro de la Paz Duque.

Barrera afirma que ella tiene conocimiento que son varios los regidores que han escuchado la versión sobre que el edil Mendoza Acosta recibió “al menos tres millones de pesos de la Familia Michoacana para su campaña. Un regidor de San Antonio La Gavia, Agustín de Almonte Quiñones, asegura que a ellos (del PRD) no les pidieron nada para la campaña de Mendoza”, dijo.

Aceptó que la única autodefensa que hay en la región es la de la comunidad de Lindavista, cuyos integrantes decidieron armarse para cuidar el camino, “pero ellos portan armas cortas, cuando andaba en campaña supe qué es un policía comunitario, no están encapuchados y sólo defienden sus comunidades, no se meten en otras cosas”.

Denunció que Mendoza amenazó a su esposo y además no le pagó su última quincena ni su aguinaldo. Ella se mantiene fuera de San Miguel Totolapan, porque admitió, hay una pugna entre grupos de la delincuencia organizada y la gente queda en medio, por lo que “en la denuncia responsabilizo al alcalde de lo que pase”.

La disputa entre grupos, que según la regidora se trata de La Familia Michoacana y Los Tequileros, mantiene azorada a la población y en un constante miedo. Denunció que desde el 12 de diciembre, día que fue retenida junto a otras personas, entre estas la mamá de Raybel Jacobo, María Félix de Almonte, ni la Fuerza Estatal ni la Policía Federal intervinieron realmente. “Nunca se metieron a vernos, estaban en las orillas”.

Señaló como responsable de la desaparación de su hijo Francisco Beltrán Barrera, ocurrida hace un año, al presidente municipal Juan Mendoza, luego que éste le dijo: “cuídate, aún te quedan dos”. Aunque no tiene la certeza, le han dicho que su hijo está muerto.

Según Barrera, el edil defiende intereses de La Familia Michoacana y le tiene rencor por apoyar al ex candidato del PRI a la alcaldía y no a él. “Yo soy gente muy pobre, hago tandas, me he dedicado a vender aguas frescas, fruta, le metí a la campaña pasada y quedé como cuota, pero él me tiene coraje”.

La regidora no regresará, dijo, hasta que se haya disuelto el MTP y tenga garantías para ella y su familia de poder vivir en su municipio, que junto a Heliodoro Castillo, son los que registran la mayor producción de amapola en el estado, de acuerdo con las autoridades.