Bloqueo de Diconsa en Tapachula, Chiapas afecta a un millón de pobladores

En los últimos días se ha registrado desabasto en 817 tiendas, de manera particular en 140 que dependen del almacén

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (21/DIC/2016).- El desabasto de alimentos y productos básicos derivado de la ocupación que desde noviembre mantiene un grupo de pobladores del almacén de Diconsa en Tapachula, afecta el suministro de alrededor de un millón de personas de 817 tiendas comunitarias, informó el director general de Diconsa, Juan Manuel Valle Pereña.

El funcionario federal aseguró que este miércoles se sostendría un encuentro con los inconformes en la búsqueda de liberar el centro de abastos, o de lo contrario, optarían por el uso de la fuerza pública.

En conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, Valle Pereña dijo que en los últimos días se ha registrado desabasto en las 817 tiendas, de manera particular en las 140 que dependen del almacén rural de Tapachula; 72 comedores comunitarios, centros de atención a beneficiarios que reciben la tarjeta PAL-Sin Hambre y que la intercambian por productos, detalló.

“Estamos hablando de más de un millón de personas que pueden estar viviendo alguna problemática de abasto”, sostuvo.

El director general de Diconsa refirió que la demanda principal de los inconformes es que se convoque una elección transparente del Comité de Abasto Rural, actualmente encabezado por Guadalupe Domínguez Ramírez.

Expuso que el problema inició después del ajuste de precios de productos alimentarios. Esto causó inconformidad, pero luego de la intervención de las autoridades se encontraron irregularidades en la operación del almacén de Tapachula.

Derivado de esas anomalías, se investiga a ex funcionarios y ex integrantes del Comité de Abasto Rural del Almacén de Diconsa en Tapachula por un presunto daño económico de alrededor de 15 millones de pesos, entre otros rubros, por contrabando de mercancías en el almacén por 3 millones de pesos, faltantes de mercancías por 3 millones de pesos más, mercancía indebidamente devuelta por otros 3 millones de pesos y facturas no cobradas que ascienden a un millón de pesos, entre otros.

Se importaba un producto de Guatemala, a partir del maíz, “pero es un alimento ya procesado, es un tipo de harina que sustituiría al maíz”, indicó el director general de Diconsa.

En la indagatoria, destacan como indiciadas al menos 10 personas, entre éstas destacan la responsable de almacén, Nery Enedith Mérida, y el ex presidente del Comité de Abasto Rural, Natividad Sántiz.