'Explosión mortal' en Tultepec, reportan medios internacionales

Diarios como el NYT, The Guardian y CNN han informado sobre la fuerte explosión en el mercado de pirotecnia

CIUDAD DE MÉXICO (20/DIC/2016).- Diversos medios internacionales han informado sobre la fuerte explosión registrada en el mercado de pirotecnia de San Pablito, en Tultepec, Estado de México, que hasta la tarde de este martes ha dejado 29 muertos y unos 70 heridos.

El diario estadounidense “The New York Times”, el portal británico “The Guardian” y la cadena Fox News -quienes citan una autoridad de Protección Civil consultada por la agencia de noticias Reuters, pero cuyo nombre no es revelado-, informan que habría al menos 27 muertos por la explosión.

Por su parte, la cadena de noticias CNN señaló que, según autoridades locales cercanas a las operaciones de búsqueda y rescate, habría al menos 22 muertos.

The Guardian y el NYT hacen recuento de los más recientes siniestros registrados en el mismo mercado: uno poco antes de las celebraciones del Día de la Independencia en 2005, cuando un incendio consumió el lugar, desencadenó una serie de explosiones y dejó 129 heridos; y otro, en la misma temporada un año después, cuando en 2006 un incendio similar consumió cientos de locales.

La pirotecnia es la principal industria en el municipio de Tultepec, señala CNN, y transmite imágenes obtenidas en las redes sociales que muestran a los equipos de emergencia trabajando en el área.

“Explosión mortal en un mercado de fuegos artificiales en México”, dice el titular del diario francés “Le Monde”, que informa que imágenes publicadas en las redes sociales muestran una impresionante serie de explosiones de colores seguida de grandes columnas de humo.

“En las primeras imágenes del suceso, se observan diversas detonaciones y una gran nube de humo que cubre el terreno donde está permitida la venta de pirotecnia. En la explanada del mercado unos cinco helicópteros del Ejército mexicano se preparan para evacuar a los heridos”, relata el diario español “El País”.

“Varios muertos en explosión en México”, apuntó la nota del portal alemán “Bild” que señala que la cifra de muertos y heridos podría aumentar, pues las operaciones de búsqueda y rescate aún se encuentran en proceso.

Todos los medios internacionales dan cuenta de la tradición mexicana de utilizar fuegos artificiales durante la época decembrina.