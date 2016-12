Moreira no va a contender con el PRI, asegura Ochoa

El líder nacional priista dice que la participación del ex gobernador de Coahuila no será en su partido

CIUDAD DE MÉXICO (20/DIC/2016).- El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, no competirá por un lugar en el Congreso de su estado, al menos no por el PRI, aseguró el presidente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza.

Humberto Moreira expresó recientemente su intención de buscar una candidatura por el PRI para contender por una diputación en la elección del estado de Coahuila el próximo año.

Dicha intención la hizo saber a la dirigente del tricolor en la entidad, Verónica Martínez, a quien le comentó que busca hacer campaña recorriendo colonias y ejidos.

Este lunes, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa, destacó que esa participación política que busca Humberto Moreira “no será por el PRI, y hacia adelante veremos cuáles son las definiciones que él tome en la materia”.

Al referirse a la renuncia del diputado Javier Guerrero a las filas del partido, para buscar ser candidato al gobierno de Coahuila, Ochoa Reza lamentó el hecho y en adelante, dijo, se deberá buscar en el PRI para tener al mejor abanderado, que será aquél que esté más cercano a la gente.

“Siempre que un destacado militante deja las filas, es un espacio para la reflexión. Ciertamente el diputado Javier Guerrero, quien había sido diputado plurinominal varias veces (…) ha dejado el partido y anunció que participará de manera independiente”, indicó.

Ochoa Reza expresó su respeto por la decisión del legislador, al tiempo que ofreció a la militancia de Coahuila “piso parejo” para la selección de candidatos a contender en junio de 2017.

Enrique Ochoa Reza fue cuestionado sobre los procesos que se siguen al interior del Partido Revolucionario Institucional en contra de militantes que enfrentan cargos con la justicia.

Señaló que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria aún revisa el recurso que se sigue en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, a quien el pasado viernes le suspendieron sus derechos como militante. Pero todavía, añadió, se revisa el caso para determinar si deriva en una posible expulsión.

También está en revisión el caso del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, de quien se pidió la suspensión de sus derechos con posible expulsión del tricolor.

En otros temas, este lunes Enrique Ochoa tomó protesta a los nuevos delegados del PRI en distintas entidades federativas.

En el Estado de México tomó protesta al senador Ismael Hernández Deras como nuevo delegado del CEN tricolor.

Al encabezar en Toluca, Estado de México, el Encuentro con la Clase Política y la Militancia, Ochoa Reza aseguró que Hernández Deras es un duranguense que acumula experiencia partidaria desde las responsabilidades más modestas, pero también ejerciendo funciones de liderazgo a través de las distintas organizaciones y estructuras partidistas.

En Baja California Sur tomó protesta al senador Aaron Irizar, como nuevo delegado y en Baja California, a Abel Murrieta Gutiérrez.