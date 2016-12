El INE alista candados a padrón electoral

De aprobarse, los partidos políticos no tendrán manera de reproducir las listas nominales

CIUDAD DE MÉXICO (20/DIC/2016).- Con el fin de evitar otra filtración del padrón electoral y de las listas nominales, y proteger los datos personales de los ciudadanos, el Instituto Nacional Electoral (INE) prepara la aprobación de cuatro protocolos que impondrán más controles para el acceso de los partidos políticos a esa información.

Se prevén candados para el acceso, la entrega y destrucción de materiales y seguridad para la devolución o destrucción de listados que se usan en cada elección, medidas adicionales a las que se ha tomado en los últimos años tras los casos de filtración del padrón en buscardatos.com, Amazon Web, digitalocean.com y peoplesearcher.com

Los proyectos de protocolo serán llevados al pleno del Consejo General del INE este miércoles y de aprobarse los partidos verán canceladas las posibilidades de quedarse con materiales de ese tipo tras ser utilizados en una elección, no podrán tenerlos en medios que hagan factible su reproducción, señalan.

Una prerrogativa de los partidos es la revisión permanente del padrón de electores y la lista nominal, por lo que el INE puso a disposición de éstos, desde 2015, un centro consulta nacional y centros en las vocalías del Registro Federal de Electores en juntas locales y distritales para, mediante las terminales de cómputo, garantizarles el acceso permanente.

En mayo pasado se avalaron lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores (RFE)a los integrantes de los consejos general, locales y distritales; las comisiones de vigilancia y los organismos públicos locales (OPLs), pero se estableció la obligación de establecer protocolos reforzados.

Estos incluyen que las personas que fungirán como apoyo para el acceso a los datos del padrón electoral y las listas nominales deberán ser designadas por escrito y por esa misma vía se establecerá la responsabilidad que adquieren para la confidencialidad de la información y el cumplimiento de las medidas de control y seguridad.

Este tipo de personal tendrá que comprometerse por escrito a que no proporcionarán ni darán a conocer a personas no autorizadas la información a que tienen acceso, protegerán el equipo informático, acatarán los controles de acceso, evitarán descargas o extracción de información no autorizadas y manejarán de manera segura las claves de acceso a sistemas de información y herramientas.

El INE fijará protocolos de ingreso a los sistemas de datos personales, tipos de trasmisión interna de datos personales que es permitida, las medidas de seguridad, físicas, administrativas y tecnológicas, habrá bitácoras de registro y acceso a los sistemas, mecanismos para contingencias ambientales y tecnológicas, y planes de supervisión del plan de seguridad.

Los protocolos que serán votados son: el relacionado con el acceso y manejo de los datos personales; para la entrega, devolución y destrucción de las relaciones de ciudadanos con solicitud de trámite cancelada; el relativo a la generación, entrega, devolución o reintegro, borrado seguro y destrucción de las listas a revisión, y el protocolo para la generación, impresión, entrega, devolución y destrucción de las Listas Nominales.