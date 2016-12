Caso cerrado, muerte de ex alcaldesa de Temixco

Cuatro personas reciben sentencia de 45 años por el homicidio de Gisela Mota el 2 de enero

TEMIXCO, MORELOS (19/DIC/2016).- El atentado en el que murió la alcaldesa Gisela Mota Ocampo, que sucedió en la puerta de su domicilio el pasado 2 de enero, sólo un día después de haber asumido el cargo, fue resuelto y cuatro personas recibieron sentencia de 45 años de prisión.



Carlos Jonathan "N", Ángel "N", Jordán "N" y Nora "N", fueron encontrados culpables por su participación en el delito de homicidio calificado, caso en el que las autoridades trabajaron de inmediato para resolverlo y demostrar que no hubo impunidad.



La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia de 45 años contra cuatro personas por el homicidio de la ex alcaldesa de Temixco.



La dependencia señaló que Carlos Jonathan "N", Ángel "N", Jordán "N" y Nora "N" deberán pagar también 730 mil 400 pesos por concepto de reparación del daño.



De acuerdo con el recuento de los hechos, la mañana del 2 de enero un grupo armado llegó al domicilio de Mota Ocampo, en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Pueblo Viejo en Temixco.



Los atacantes amagaron a los familiares de la política con armas de fuego, sacaron a Gisela de su habitación y la llevaron a la puerta de su casa donde la ultimaron.



Luego de la muerte de la alcaldesa, el gobierno estatal decidió asumir la seguridad, a través del Mando Único, en 15 municipios.



Con base en el Artículo 115, fracción 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el gobierno morelense tomó la seguridad de Cuernavaca, Temixco, Jojutla, Zacatepec, Emiliano Zapata, Ayala, Ocuituco, Xochitepec, Huitzilac, Jiutepec, Tlayacapan, Temoac, Jantetelco, Tepalcingo y Tlaquiltenango.



El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, afirmó que el Mando Unico había mostrado su eficacia en el combate a la delincuencia.



"El grave atentado contra la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota Ocampo, ocurre un día después de su toma de posesión, cuando la propia presidenta municipal había expresado públicamente su decisión de ratificar el convenio del Mando Único", dijo.



El mandatario estatal expuso que su gobierno no daría "un paso atrás ante las amenazas y acciones de grupos de la delincuencia organizada, hemos construido los consensos con las autoridades municipales y, de no llevar a cabo el Modelo de Mando Único, nos colocaríamos en las circunstancias que se vivieron durante administraciones pasadas".



En tanto, unas horas después de consumado el hecho, agentes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) detuvieron a Jordán, Nora y el menor Alexis en un domicilio de esta localidad.



En el transcurso de la investigación, con base en la actuación del Ministerio Público, se estableció la participación de otros dos implicados, Carlos Jonathan y Ángel.



Se solicitaron órdenes de aprehensión en su contra, las cuales fueron cumplimentadas el 19 de febrero en el municipio de Miacatlán.



El menor de edad Alexis "N", implicado en el caso, fue sentenciado a nueve años de prisión el pasado 15 de junio, pena máxima que la Justicia Oral prevé para menores infractores.



La ex alcaldesa, quien murió a los 33 años, había sido diputada federal emanada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde presidió la Comisión de la Reforma Agraria y acababa de tomar posesión como presidenta municipal de Temixco.



En su discurso de toma de posesión, apenas un día antes de su muerte, había prometido mano firme contra los corruptos e implantar en el municipio el imperio de la ley.