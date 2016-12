Cuauhtémoc Blanco puede salir de Morelos, resuelve Corte

La SCJN indicó que tienen 30 días para dar contestación a la demanda del edil

CUERNAVACA, MORELOS (18/DIC/2016).- Además de que el edil de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco no podrá ser destituido de su cargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto la prohibición de que salga de la entidad.

En el acuerdo de admisión de la controversia constitucional tramitada por el Presidente Municipal de Cuernavaca por el juicio político iniciado en su contra, el ministro Javier Laynez Potisek, integrante de la Comisión de Receso, otorgó la suspensión contra la ejecución de la prohibición a que Blanco salga de Morelos, decretada por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

La SCJN indicó que los poderes Legislativo y Judicial de Morelos tienen 30 días para dar contestación a la demanda de Blanco Bravo.

Señaló que la suspensión otorgada no frena el juicio político, sino que seguirá el procedimiento pero la resolución final no podrá ser ejecutada y Blanco no sea removido hasta que el Máximo Tribunal resuelva la controversia constitucional demandada.

Tanto el edil de Cuernavaca, como los poderes Legislativo y Judicial fueron notificados este sábado del acuerdo dictado por la Corte.