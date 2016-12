Sólo 20 mil mexicanos activan credencial para votar en exterior

El INE destaca que 201 mil 174 fueron solicitadas y 170 mil, entregadas y apenas el 10 por ciento, activadas

CIUDAD DE MÉXICO (18/DIC/2016).- El consejero electoral Enrique Andrade informó que de las 201 mil 174 credenciales para votar que fueron solicitadas por mexicanos residentes en el extranjero, se entregaron 170 mil y únicamente 20 mil se activaron para ser utilizadas como identificación o para sufragar en futuros comicios.



En entrevista en sus oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer que la Comisión de Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero implementará diversas acciones para que los connacionales activen su mica una vez que la reciben, lo que les permite darse de "alta" en la lista de electores desde el exterior.



"Nos hemos encontrado con dos cuestiones que nos están alertando para tomar medidas especiales: una es la falta de activación de las credenciales que representan casi 10 por ciento de las entregadas", explicó.



El consejero recordó que para el programa de credencialización en el exterior, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que una vez que el ciudadano recibiera su credencial debía llamar por teléfono para activarla con el folio que se les proporciona cuando realizan su trámite.



Sin embargo, añadió, "ya cuando le llega la credencial ya no se acuerda cuál es el número de folio o no sabe dónde dejó el documento, por lo que tomamos medidas, las cuales deberán pasar por la Comisión Nacional de Vigilancia, en la que están representados los partidos políticos y, posteriormente en la Comisión del Voto".



Refirió que para agilizar el proceso de activación de la mica, se propuso hacer algunas preguntas a los titulares como el segundo apellido de sus padres, el nombre de sus mascotas o el nombre de la escuela primaria, entre otros.



Andrade González reconoció que si bien faltan dos años para la elección federal de 2018, se pretende activar el mayor número posible de credenciales, de lo contrario los connacionales no podrán sufragar o realizar ningún trámite con alguna institución bancaria con la que el INE tiene convenios.



Recordó que el programa de credencialización inició el 8 de febrero en los 16 consulados de México ubicados en Estados Unidos, y para el 8 de agosto se sumaron los 150 consulados ubicados en todo el mundo.



Lo anterior, luego que en 2013 el Consejo General del entonces IFE promovió la creación del Comité Técnico de Especialistas, cuyo informe final sugirió el registro a la Lista Nominal en línea, el voto desde el extranjero electrónico o presencial y la credencialización en representaciones diplomáticas.



El consejero electoral mencionó que los requisitos para tramitar la mica garantizan certeza a la información proporcionada y son asequibles para los migrantes.



Además, el diseño de la mica, realizado con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), también garantiza la confidencialidad de las bases de datos, pues en ningún momento los funcionarios de la cancillería tienen ni tendrán acceso a ella.



La credencial contiene la leyenda "desde el extranjero" en la parte superior y cuenta con las medidas de seguridad, diseño, tamaño y materiales muy similares a la credencial para votar que ya otorga el INE.



Se imprime con tinta ultravioleta y patrones de líneas finas de alta resolución con la posibilidad de incorporar imágenes y micro-textos, foto "fantasma" con datos variables y elementos de seguridad físicos.