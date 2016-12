El PRI da vía libre a diputados para disponer del bono

Luego de que Ramírez Marín asegurara que el dinero no podría ser donado para obras de beneficencia, la fracción atajo todas las dudas

CIUDAD DE MÉXICO (17/DIC/2016).- El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados determinó que sus 207 diputados federales tienen la absoluta libertad de decidir el destino que le darán a los 150 mil pesos que se autoaprobaron el pasado miércoles y que forman parte del “bono secreto”.

De manera paralela, hasta este sábado 15 diputados federales del PRI rechazaron o decidieron donar los 150 mil pesos; con ellos, ya suman 82 legisladores que no se han quedado con estos recursos.

A través de un comunicado, la fracción del PRI atajó todas las dudas que se generaron en torno a la utilización de los recursos después de que el vicecoordinador del tricolor en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que el bono no podría ser donado y de hacerlo así, los legisladores lo tendrían que restituir a las arcas de la Cámara de Diputados.

“Los 207 diputados que integran el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, tienen la absoluta libertad de decidir el destino que darán a los recursos que, por acuerdo de la Secretaría General, se pusieron a su disposición a través del Comité de Administración para el apoyo parlamentario y la gestión social”, describió el comunicado.

En la comunicación, la fracción del tricolor detalló que la Secretaría General de la Cámara de Diputados, encargada de la administración de San Lázaro, en coordinación con el Comité de Administración “determinaron, como cada año, destinar una suma, por igual para los 500 diputados federales, a fin de atender necesidades de gestión social, para hacer frente a los aguinaldos de sus colaboradores que no están en la nómina oficial y para los gastos que el desempeño de su labor de representación popular implican”.

Apenas este jueves, El Universal publicó que la falta de reglas de operación, provocó que los diferentes diputados federales se confrontaran y se enredaran sobre el destino que le darán al bono secreto de 150 mil pesos que se les otorgará en esta Navidad a los legisladores federales.

Ramírez Marín aseguró que el bono no podrá ser donado para obras de beneficencia como lo están planteando algunos legisladores debido a que el acuerdo del Comité de Administración es muy específico en su aplicación y quien no lo ejerza así, lo tendrá que reintegrar.

“El diputado que no lo ejerza, lo tendrá que reintegrar. Tú no puedes donarlo a una institución; yo recomiendo que todos tenemos seguramente mucha gente en nuestros distritos, en nuestra circunscripción, que tenemos en nuestras obligaciones, muchas actividades, sobre todo en esta época en la que podemos ayudar a las comunidades y personal al que vamos a pagar. Entonces no hay ningún impedimento en donarlo, pero sería una violación a título personal y se rendirá cuentas en ese sentido”, describió el legislador yucateco.

Sin embargo, el ex presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Basave, reviró a Ramírez Marín y dijo que la voz del priísta no es la voz de Dios y adelantó que habrá qué ver cómo se decide y en qué términos se debe transparentar.

En la comunicación, se recordó que el coordinador de la fracción tricolor, César Camacho, decidió donarlo a las familias de reos que se encuentran recluidos en cárceles del Estado de México; la diputada Azul Etcheverry lo donó a una clínica de autismo en Guanajuato; mientras que Ivonne Ortega declinó su recepción.

Además, siete diputados integrantes de la banca priista de Hidalgo declinaron al apoyo de gestión social, que le corresponde a cada uno. Pedro Luis Noble, Alfredo Bejos, Jorge Márquez, Gloria Hernández Madrid, Erika Rodríguez Hernández, Rosa Guadalupe Chávez Acosta y su coordinador Fernando Moctezuma, anunciaron su decisión el pasado 15 de diciembre, también hicieron el anuncio en el mismo sentido Adriana Ortiz Lanz, de Campeche y Manuel Vallejo Barragán, de Morelos.

Por su parte, la diputada mexiquense Carolina Monroy decidió donarlo a un albergue, en el Estado de México, que atiende a mujeres víctimas de violencia; los diputados coahuilenses Jericó Abramo Masso y Jorge Enrique Dávila Flores, donaron dichos recursos a la Cruz Roja de la entidad y a una Casa Hogar de Saltillo, respectivamente.

“Los integrantes de la bancada del PRI, se encuentran en absoluta libertad de aplicar los recursos, de acuerdo con sus necesidades, e incluso de declinar o devolverlos a la Secretaría General, pero sí están obligados a comprobarlos, a informar a la Cámara de Diputados y a cubrir, a las autoridades fiscales, los impuestos que correspondan, de acuerdo con el destino que hayan tenido”, detalla el comunicado del tricolor.