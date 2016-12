Omar Fayad pide a CNDH reconsiderar recomendación

El gobernador de Hidalgo consideró que no hay ningún lenguaje inapropiado ni misoginia

PACHUCA, HIDALGO (17/DIC/2016).- El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe de analizar con cuidado el video donde comenta que las mujeres de Acaxochitlan deben de dormir vestidas para no embarazarse, ya que consideró, que no hay ningún lenguaje inapropiado ni misoginia.

Resaltó que en caso de que determine que así es, pedirá disculpas, "ojalá las organizaciones y la propia Comisión analicen el video con mucho cuidado y determine, por qué, si lo hay, pues yo estoy listo siempre para ofrecer disculpas y con humildad ofrecerlas a todas la gente que se le haya lastimado".

La CNDH emitió un comunicado donde exhortó al mandatario estatal a utilizar un lenguaje apropiado cuando desarrolle sus actividades, luego de que se diera a conocer que durante un evento con mujeres indígenas de Acaxochitlan, subrayará "duerman con ropa; la que menos tiene, tiene tres, por eso se acaban las estufas, ya les dije que duerman con ropa, producen mucho chamaco”.

Aseguró que entre las mujeres que acudieron a ese evento no hay ninguna persona que se haya molestado, no fue esa la intención, ya que aseguró jamás faltaría el respeto y menos una mujer indígena, "lo que dije fue en términos coloquiales y no creo que le deba molestar a nadie".

}

Sobre el exhorto que realizó la Comisión de los Derechos Humanos, el gobernador del estado precisó, que solo hacen su trabajo pero deben de analizar el video, además de que no hay ninguna persona lastimada, pero destacó, que hay que acostumbrarse a vivir esta nueva realidad que un comentario cierto o realidad puede convertirse en realidad y hasta en Tendencia.

"Yo lo veo con esa naturalidad no creo que merezca más comentario, porque en ningún momento ni se le molesto a nadie ni se le insulto a nadie, ni se utilizó un lenguaje inapropiado, pero si hay quien lo considera, también lo respeto. Si hay quien lo considera y me dice que no es una expresión adecuada le pido una disculpa" expresó.