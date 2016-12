'Mi hijo sólo se defiende', dice madre del 'Tequilero'

Félix fue retenida el 12 de diciembre por la nueva autodefensa, y liberada el 14 de diciembre a cambio de Isauro de la Paz Duque

CHILPANCINGO, GUERRERO (16/DIC/2016).- María Félix de Almonte, mamá de Raybel Jacobo del Almonte, “El Tequilero”, aun con su carácter fuerte sabe que no puede meterse en el negocio de su hijo.

“Él no puede deponer las armas, ni le puedo pedir que se entregue; se tiene que defender”, dijo a integrantes del Movimiento Totolapense por la Paz (MTP), grupo que la tuvo retenida dos días, junto con 23 personas más, en demandan de que el Tequilero liberara al empresario Isauro de la Paz Duque.

A Raybel Jacobo del Almonte se le atribuyen más de 50 secuestros, al menos 10 masivos, asesinatos y extorsiones en la región de San Miguel Totolapan, en Tierra Caliente.

Un habitante de la Tierra Caliente que ha estado desde el 12 diciembre en San Miguel Totolapan asegura que “la señora es brava. Ella comentó a las autodefensas que no podía pedirle a su hijo que depusiera las armas, mucho menos que se entregara, les dijo: ‘él se está defendiendo, si alguien lo ataca, se tiene que defender’”.

Félix no permitía que nadie la tocara y aunque no lo solicitó, le dieron una colchoneta para dormir, a diferencia de los demás, pues casi llega a los 70 años.

Lo único que sí le pidió la señora a su hijo fue que dejara en libertad al ingeniero Isauro de la Paz Duque, quien fue secuestrado por “El Tequilero” el 11 de diciembre.

El señor, que prefiere no revelar su identidad, explicó que fue vital la intervención de ella para la entrega del empresario porque “el gobierno no hizo nada con su intervención; ellos estaban pidiendo que la autodefensa soltara a los retenidos que vinculan con ‘El Tequilero’, no la liberación del ingeniero; eso se da porque la señora lo pide”.

María Félix fue madre de cuatro hijos, Raybel es el mayor, y su familia, como muchas otras de la región, se dedica al campo; siembran varios cultivos, entre éstos amapola, según testigos. Uno de sus hijos y su esposo fueron asesinados hace varios años. Ella al igual que la mamá de Joaquín Loera, María Consuelo Loera Pérez, evitó pedir en público que su hijo se entregue.

Félix fue retenida el 12 de diciembre por la nueva autodefensa que se formó para defenderse de los crímenes de los Tequileros, y liberada el 14 de diciembre, a cambio del ingeniero. El resto de los retenidos fueron liberados días atrás, hoy los 17 restantes, 13 de ellos entregados a sus familiares, a cambio de hacer trabajo comunitario.

En varios comentarios de redes sociales la señora fue criticada por la actividad de su hijo; unos pedían que lo entregara, otros celebraban que haya sido retenida: “Ya sabemos lo que les duele a los criminales”.