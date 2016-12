Gobierno supo de actos irregulares en pesquisas de Ayotzinapa: NYT

Según el periódico, el informe documenta cómo los investigadores violaron el ‘derecho a la verdad' y el derecho de las víctimas a la justicia

GUADALAJARA, JALISCO (15/DIC/2016).- El Gobierno mexicano supo que en la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero las autoridades violaron la ley durante las pesquisas, por ejemplo al realizar detenciones y traslados irregulares de sospechosos clave, de acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times.

El rotativo publicó esta tarde que tuvo acceso a un reporte interno sobre las acciones de la Procuraduría General de la Pública (PGR) que debió ser dado a conocer hace cuatro meses.

Según el periódico, el informe al que tuvo acceso documenta cómo los investigadores del caso violaron el "derecho a la verdad" y el derecho de las víctimas a la justicia.

The New York Times afirma que el reporte iba a ser entregado a los padres de los normalistas de Ayotzinapa el pasado 18 de agosto. Ellos asistieron a la reunión pero el entonces inspector general, quien en ese entonces era el visitador general César Alejandro Chávez, les dijo que todavía necesitaban un visto bueno de los superiores para darlo a conocer. Unas semanas después, el funcionario renunció al cargo y el documento no fue hecho público por la PGR.

El documento, dice la nota de The New York Times, "provee la primera evidencia interna desde la oficina del procurador general acerca de que el caso fue mal manejado".

El periódico, que también afirma que en la PGR le informaron que el documento sigue en estudio, sin fecha para ser concluido, señala que la existencia del informe fue hecha pública por primera vez por la revista Proceso y por la periodista Anabel Hernández en un libro sobre el caso.

Clic aquí para ver la nota de hoy de The New York Times