El PRI investigará que sus candidatos no tengan lazos criminales

Quienes aspiren a alguna candidatura deberán suscribir una carta compromiso en la que autoricen al partido realizar una investigación

CIUDAD DE MÉXICO (15/DIC/2016).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) investigará y realizará las pruebas necesarias a sus aspirantes a cargos de elección popular para acreditar que no tienen vínculos con la delincuencia organizada ni ha hecho uso de recursos ilícitos ni son adictos al consumo de sustancias prohibidas.



De acuerdo con la propuesta de blindaje al PRI y a sus candidatos, de cara a las elecciones de 2017 en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, presentada por su presidente, Enrique Ochoa Reza, y aprobada por unanimidad por el órgano colegiado priista, los candidatos estarán blindados contra la delincuencia organizada .



En un comunicado, Ochoa Reza sostuvo que el partido tricolor postulará en cada entidad a las personas más honorables y con mayor arraigo en su comunidad.



"Ganaremos a partir del mejor programa, con el mejor trabajo territorial, con la mejor militancia y con las mejores candidatas y candidatos.



"Vivimos hoy en el PRI una etapa de trabajo, transformación y triunfo. Siempre hemos sido un partido que asume los retos con responsabilidad y con visión. Tenemos enfrente el gran reto de seguirnos transformando en la ruta que los mexicanos demandan", aseguró.



El acuerdo establece cinco puntos, de los cuales el primero, segundo y cuarto se refieren a las investigaciones, evaluaciones y escrutinio público sobre los aspirantes.



De esta forma, los militantes y simpatizantes del PRI que aspiren alguna candidatura deberán suscribir una carta compromiso mediante la cual autoricen al PRI a llevar a cabo una investigación sobre su situación patrimonial, fiscal o entorno social.



Así como en su caso su actuación como servidor público y respecto de responsabilidades penales o administrativas.



Los aspirantes deberán autorizar al PRI a efectuar las evaluaciones y pruebas necesarias para acreditar que no se han cometido actos antijurídicos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita y que no tienen vínculos con el crimen organizado, ni son adictos a sustancias prohibidas.



Con el propósito de transparentar ante el escrutinio público, así como ante los juicios de los electores el perfil de los candidatos priistas, los aspirantes deberán autorizar por escrito a las dirigencias estatales partidarias la publicación de su nombre y perfil en la página electrónica en cada una de las entidades federativas del partido sujetos a proceso electoral.