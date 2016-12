Renuncian ocho diputados del PRI y PVEM a 'bono secreto'

Entre los comentarios resaltan que es momento de ser congruente con la demanda social que tienen al país

CIUDAD DE MÉXICO (15/DIC/2016).- La tarde de este jueves, solamente ocho diputados de 250 del PRI-Verde anunciaron que rechazarán la entrega del “bono secreto” que se autoaprobaron los integrantes de la Cámara baja este miércoles.

En entrevista, la vicecorodinadora del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, decidió rechazar el bono y reculó, pues había anunciado que lo donaría como lo hace con parte de su salario.

"Yo he decidido rechazarlo, creo que todos tenemos que ser iguales ante la ley, una de las cosas que está más claro, que la gente está reclamando, es que no tengamos privilegios y que todos seamos iguales ante la ley, por eso he decidido rechazarlo", aseguró Ivonne Ortega.

De manera paralela, un grupo de siete diputados del PRI y Verde del estado de Hidalgo también determinaron rechazar el bono secreto y anunciaron que no lo van a aceptar: el coordinador de los legisladores hidalguenses, Fernando Moctezuma (PRI), Erika Rodríguez (PRI), Guadalupe Chávez (PRI), Gloria Hernández Madrid (PRI), Jorge Márquez (Verde), Alfredo Bejos (PRI) y Pedro Luis Noble (PRI).

"En congruencia con lo que nosotros pensamos, el origen que tenemos, quienes somos representantes populares en el estado de Hidalgo, consideramos que es un momento de ser congruente con la demanda social que tenemos en el país y obviamente estamos de acuerdo con la transparencia y más en la Cámara de Diputados", aseguró Fernando Moctezuma.

"Hemos hecho análisis, hemos recibido comentarios, propuestas, antes de esta formalización porque antes no teníamos el conocimiento de este acuerdo y ya teniendo conocimiento formal hemos renunciado a esta propuesta", agregó.