Ana Gabriela Guevara ahora enfrenta la agresión de redes sociales

Denuncia ofensas a través de internet luego que fuera golpeada

CIUDAD DE MÉXICO (15/DIC/2016).- Luego de la golpiza que sufrió el domingo en la carretera México-Toluca –iba en moto–, la senadora Ana Guevara ahora es víctima de ataques en redes sociales que van desde la misoginia hasta cuestionamientos de su condición de legisladora.

Mediante el uso de redes sociales varias personas lanzaron un discurso de odio a la ex atleta atacada por cuatro hombres tras un incidente vial; lo que ella calificó como cantidad de ofensas insultante.

“Hombres manifestando que están de acuerdo (con la agresión) y mujeres de la misma manera. Creo que tenemos que seguir”, indicó la ex velocista en una entrevista con Aristegui CNN.

Muchos usuarios de redes sociales dejaron comentarios de apoyo a la ex medallista, otros más aprovecharon para ofender a la senadora y a las mujeres. “No es por ofender, pero si yo la viera arriba de una moto también pensaría que es hombre y no por el casco, si no por que esta bien tabla (sic)”, escribió un usuario llamado Samm Díaz en los comentarios de la nota que se compartió en Facebook.

Otros más, reprochaban que la autoridad prestara “especial atención” al caso de Guevara, pues insinúan que por ser senadora o “famosa” se investigue el ataque.

Como la usuaria Mafis Ballesteros, quien consideró: “Qué rápido trabajan nuestras autoridades... si así fueran para todo (y todos) otro país seriamos!!! Que pena q solo por tratarse de una ‘conocida’ si se pongan a ‘trabajar’ (sic)”.

Para otros, la indignación no provino por la golpiza de una mujer, sino porque “la invito a ser atendida en estas instituciones del sector salud y no recurra al seguro millonario que pagamos el pueblo de MÉXICO, con nuestros impuestos (sic)”.