Jacobson condena agresión a Ana Guevara

La embajadora expresó que 'la violencia de género no respeta cargos, no respeta nada'

CIUDAD DE MÉXICO (14/DIC/2016).- Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, condenó la agresión que sufrió la senadora Ana Gabriela Guevara el domingo pasado cuando se trasladaba en motocicleta en la carretera México-Toluca.

Durante el lanzamiento del Programa de Capacitación UNODC-CNS "Fortalecimiento de la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad", la diplomática aseguró que esta agresión es una muestra más de que se debe continuar con una alerta a la violencia de género en todos los niveles.

"La violencia de género, en específico la violencia hacia la mujer, no conoce fronteras, edad, raza, ni condición social, es decir, no discrimina", dijo. Condenó energéticamente el incidente que sufrió la senadora Guevara. Es una muestra más de que hay que continuar luchando contra la violencia de género a todos los niveles, y que la violencia de género no respeta cargos y, de hecho, no respeta nada”, agregó.

Guevara, senadora por el Partido del Trabajo, narró en conferencia de prensa que fue agredida el domingo pasado por los tripulantes de una camioneta cuando circulaba a bordo de una motocicleta en la carretera México-Toluca.