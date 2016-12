Urge interrumpir ciclo de violencia contra mujeres: Sales

El comisionado recordó que hace pocos años era estigmatizante el emitir una alerta de género

de grupos en situación de vulnerabilidad’.

CIUDAD DE MÉXICO (14/DIC/2016).- El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dijo que se tienen que atender a las mujeres víctimas de violencia para evitar que sean revictimizadas, luego de señalar que se debe interrumpir el ciclo de violencia contra las mujeres.

“Se trata, lo sabemos, de un asunto apremiante, de un asunto urgente que se ha enfrentado en esta administración desde otra óptica, si ustedes recuerdan la alerta de género, hasta hace pocos años, antes de la administración del Presidente Enrique Peña, era estigmatizante, nadie se atrevía a emitir una alerta de género”, dijo.

Durante la firma de la carta de colaboración del “programa de fortalecimiento para la seguridad de grupos en situación de vulnerabilidad”, Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, indicó que la violencia contra la mujer no conoce fronteras y que una de cada tres mujeres a nivel mundial es víctima de violencia.

“La violencia de género y, en específico, la violencia hacía la mujer no conoce fronteras, edad, raza, ni condición social. Es decir, no discrimina. No podemos aceptar esta cifra como una realidad”, enfatizó.

Ante el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Luigi Mazzitelli; Alejandra Negrete Morayta, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y el embajador Joel Hernández García, director general para la Organización de las Naciones Unidas, el titular de la comisión Nacional de Seguridad mencionó que el primer objetivo que se plantearon es robustecer la capacidad de operación de las instituciones de seguridad pública para colocar al ciudadano “en el centro de nuestras preocupaciones”.

En su oportunidad, la embajadora Roberta Jacobson sostuvo que a las mujeres que son víctimas de violencia se les debe brindar apoyo inmediato, orientarlas y auxiliarlas.

“No es responsabilidad únicamente de la víctima buscar ayuda, sino que también es obligación de la persona que primero la atienda darle a conocer los recursos disponibles”, agregó.