Miguel Ángel Yunes exige rescate de la federación

XALAPA, VERACRUZ (14/DIC/2016).- Aunque rechazó que pueda haber una ruptura con el Presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, exigió nuevamente a la federación que rescate a la entidad financieramente.

“En este caso hay un desastre financiero, es un desastre que afecta a millones de personas y la Federación debe intervenir y debe apoyar. Si apoyó a Oaxaca debe apoyar a Veracruz”, exigió.

En entrevista, insistió que Veracruz es una parte integrante de la Federación y debe recibir el mismo trato que reciben otros estados, pues reveló que, por ejemplo, en el caso de Oaxaca la federación acaba de autorizar un apoyo de mil millones de pesos anuales.

“En el caso del Estado de México el presupuesto el año próximo trae incrementos enormes en relación con lo que Veracruz va a recibir”, acusó y destacó que cuando hay un desastre natural, la Federación acude en apoyo de los estados.

“No puede haber disparidad, no debe haber manejo político del presupuesto. Veracruz se encuentra en una situación de emergencia financiera, no tenemos absolutamente para nada, no hay para pagar ni siquiera los servicios básicos del Estado y la Federación debe responder”, se quejó.

El Ejecutivo estatal agradeció el gesto de diputados locales del PAN de proponer que Veracruz se desincorpore del Sistema Fiscal Federal si no existe un rescate financiero, pero dijo que se va a “analizar”.

Negó que con estas amenazas de desincorporación fiscal que apoya el PAN pueda haber una ruptura con el Presidente.

“No, ninguna ruptura. Hay todo el ánimo de colaboración de parte del Presidente y me extraña mucho que el secretario de Hacienda no cumpla una instrucción del Presidente. Estamos coordinados perfectamente bien, por ejemplo, en materia de seguridad. Todos los domingos nos reunimos con la Defensa Nacional, con Marina, con el Cisen, con la Procuraduría. Este domingo será en Acayucan la reunión, todos los domingos. En cambio, con la Secretaría de Hacienda no ha sido posible”, denunció.

Aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se equivoca al manejar con sentido político el presupuesto.

“Totalmente se equivoca. La Secretaría de Hacienda no puede de ninguna manera manejar con sentido político el presupuesto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una Secretaría de Hacienda de la Federación, de todo el país, no es la Secretaría de Hacienda del Estado de México ni de Oaxaca. Es la Secretaría de Hacienda de todos los mexicanos”.