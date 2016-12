El INE aprueba sanciones a partidos por 402.27 MDP

Las sanciones son por irregularidades encontradas en la fiscalización de sus informes correspondientes al ejercicio 2015

CIUDAD DE MÉXICO (14/DIC/2016).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones por 402.27 millones de pesos contra partidos políticos, derivadas de omisiones e irregularidades encontradas en la fiscalización de sus informes correspondientes al ejercicio 2015.



El anteproyecto proponía multas por 520 millones de pesos: 142 millones de pesos para los comités ejecutivos nacionales, 369 millones de pesos para sus representaciones estatales y nueve millones para las representaciones políticas con registro local.



Bajo criterios, métodos y procedimientos de auditoría homogéneos, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización del INE, revisaron 12 mil nueve millones de pesos por concepto de ingresos y 11 mil 161 millones de egresos que las fuerzas políticas nacionales registraron en este periodo.



Durante la discusión del punto, el pleno del INE aprobó una reducción de 118 millones de pesos para todos los partidos políticos, con lo que la multa más alta, la del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pasó de 122 millones 715 mil 337.48 pesos a 117 millones 900 mil pesos.



La del Partido Acción Nacional (PAN) se redujo de 91 millones 514 mil 716.96 pesos a 50 millones 48 mil pesos; del Revolucionario Institucional (PRI), de 88 millones 643 mil 484.70 pesos a 50 millones 220 mil pesos; la del Partido del Trabajo (PT) de 58 millones 193 mil 920.03 a 47 millones 500 mil pesos.



A su vez, el Partido Verde fue multado con 21 millones 340 mil pesos en lugar de los 25 millones 129 mil 225.33 pesos; Movimiento Ciudadano con 20 millones 280 mil pesos en lugar de 30 millones 810 mil 244.87 pesos, Nueva Alianza fue sancionado con a nueve millones 390 mil pesos, en lugar de los 11 millones 211 mil 850.26 pesos previstos.



Por último, la sanción al partido Morena se ubicó en 47 millones 990 mil pesos contra los 52 millones 458 mil 368.14 pesos y Encuentro Social, pasó de 30 millones 556 mil 539.56 pesos a 30 millones 180 mil pesos.



El consejero electoral Ciro Murayama Rendón explicó que con la pérdida de su registro, el Partido Humanista, si bien se le amonesta, lo cierto es que "los recursos que quedan se utilicen en primer lugar para pagar a sus trabajadores y proveedores".



De tal suerte que "ya no tiene caso que nosotros le impongamos una sanción dado que no hay financiamiento público que descontarle, porque ya el partido no existe", expuso.



A su vez, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, refirió que las atribuciones de fiscalización del INE, no tienen fines persecutorios, sino que constituyen una herramienta para hacer transparente la competencia electoral y contribuir a la rendición de cuentas de los partidos políticos, como instituciones centrales de la vida democrática del país.



Refirió que las reglas que se tienen en materia de fiscalización, "no han eliminado dicha tensión, pero han servido para acotar la influencia del dinero, evitar que ésta distorsione los resortes del pluralismo".



También han servido para estandarizar los criterios con los que la autoridad electoral revisa los dineros utilizados por los partidos políticos en actividades permanentes específicas y de campaña.



"Revisar cuánto gastan, de qué fuentes proviene el dinero que reciben y cómo ejercen los recursos los partidos políticos, es la forma establecida por la legislación, para regular la inevitable tensión que genera la difícil relación en las democracias, del dinero invertido en la política", dijo.



Córdova Vianello expresó que los 10 partidos políticos nacionales, sujetos de esta revisión, y los 32 partidos políticos locales con registro ejercieron en 2015 poco más de 12 mil 218 millones de pesos en actividades permanentes.



De ellos, "en números gruesos", 60 por ciento corresponde a financiamiento público y el resto a financiamiento de origen privado.



A su vez, el consejero electoral Enrique Andrade González señaló que los dictámenes de fiscalización son el resultado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de partidos políticos nacionales y de los partidos políticos locales, correspondientes al ejercicio de 2015 y sus correspondientes proyectos de resolución.



"Se revisaron 12 mil nueve millones de pesos de ingresos y 11 mil 161 millones de pesos de gastos", informó el también presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.



Andrade González destacó que entre las principales observaciones encontradas en la fiscalización del gasto en 2015 se refieren a falta de comprobación en los gastos, a falta de reporte de ingreso y gasto, a no destinar el recurso correspondiente a actividades específicas y a destinar algunos gastos a objetos no partidistas.



Adelantó que "se está planteando, asimismo, abrir procedimientos oficiosos para algunos temas específicos, a efecto de que la unidad tenga mayor información para poder determinar las observaciones correspondientes, en su caso".



Entre ellas, las aportaciones de militantes, "mismas que se aplican estas decisiones a todas las observaciones por estas conductas, en todos los dictámenes, sin considerar, por supuesto, de forma diferenciada, a algún partido político".