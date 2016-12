El PRD crea corriente anti alianzas electorales

El Movimiento de Militantes de Izquierda buscará fortalecer al partido y evitar coaliciones con el PAN y MC

CIUDAD DE MÉXICO (14/DIC/2016).- Dirigentes de grupos y corrientes del PRD crearon el Movimiento de Militantes de Izquierda (M.IZ), que buscará fortalecer al partido y se opone a cualquier tipo de alianza electoral en 2017 y en 2018 con el PAN y con Movimiento Ciudadano.



En rueda de prensa en un restaurante del Centro Histórico, el senador Miguel Barbosa, así como Pablo Gómez, Carlos Sotelo, José Narro y Gilberto Ensástiga, entre otros perredistas, informaron sobre la creación de ese movimiento y advirtieron a quienes aspiran a alguna candidatura que no los respaldarán si van en alianza con esos partidos.



La corriente M.IZ., conformada por el Frente de Izquierda Progresista (FIP), Patria Digna (PD) y Unidad Democrática Nacional (UDENA), intenta que el PRD no se convierta en un partido satélite del PAN, recuperar principios y valores democráticos y estar más cerca de las causas de la sociedad y alejados de los gobiernos federal y estatales.



Barbosa lanzó una advertencia al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y le dijo que si bien lo apoya para ser candidato del PRD a la Presidencia de la República, no debe pensar que en caso de ir en alianza con el PAN en 2018 él será el abanderado, porque esa posición la decidirá el blanquiazul.



"Espero que Mancera mantenga su posición de buscar la candidatura de la Presidencia de la República, porque en una coalición del PRD sin duda el que pone la cabeza es el PAN", porque esa alianza sería dirigida por el "estratega Dante Delgado" de Movimiento Ciudadano.



Subrayó que esa corriente se opondrá a la alianza PRD-PAN en el Estado de México y confió en que "Alejandro Encinas mantenga la congruencia de su vida política y que él sólo sea el candidato de la izquierda" y no sea el artífice de una alianza de las estrategias de la derecha.



El senador del PRD también destapó a la actual presidenta del PRD, Alejandra Barrales, como posible candidata al Gobierno de la Ciudad de México en 2018, pero no en coalición con el PAN, como parte de las negociaciones de alianzas para el Estado de México y la candidatura presidencial.



Por su parte Carlos Sotelo expuso los propósitos de esa nueva corriente M.IZ que, remarcó, busca recupera la esencia de una izquierda real, así como impulsar una nueva política exterior ante el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos.



Aseveró que las alianzas con el PAN en varios estados han debilitado al PRD y su identidad, alejándolo de su base social y lo han colocado en un polo con las fuerzas más conservadoras.