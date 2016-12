Padre de Rubí presta dinero 'caro', revela vecina de La Joya

En un video, Marciana Galván Flores señala que le pidió dinero y le cobró réditos

SAN LUIS POTOSÍ, SLP (13/DIC/2016).- Una vecina de la comunidad La Joya, en el municipio de Villa de Guadalupe, acusó al padre de Rubí Ibarra García, Crescencio Ibarra, de prestar dinero y cobrar altos intereses.

En un video que circula en las redes sociales, la mujer que se identifica como Marciana Galván Flores, dice que ella le pidió prestado para el tratamiento de su hijo Marcos y le cobró réditos.

“Él presta dinero a rédito y a mí ya me acababa con el rédito, hasta que como Dios me dio licencia lo recuperé, mal haya por los 150 que le debía de un dinero que me había prestado”, dijo la mujer sin precisar si se refiere a miles de pesos o sólo pesos.

Explica que del rédito le salió a deber 250 y por eso “ya me acababa”. Dice que todos los días le tocaba la puerta para cobrarle los intereses del préstamo. “Se los pagué porque él presta dinero a rédito”.

Asegura que le pagó todo lo que debía a Crescencio Ibarra, a quien todos le dicen “El Carril” y explica que el hombre se dedica a prestar dinero, además de la compra de chivas.

Beverly Ibarra, la hija mayor de Crescencio Ibarra, dijo a El Universal que su padre se dedica a la compra-venta de ganado.

Don Crescencio saltó a la fama por la viralización de un video colocado en las redes sociales en el que invita a todos a los XV años de su hija Rubí, que celebrarán el 26 de diciembre.

Marciana Galván afirma ser vecina de Rubí y hace un llamado a políticos, presidentes, artistas y periodistas para que ayuden a su hijo que necesita un trasplante de riñón.

“Y así como andan apoyando a Rubí yo quisiera que me apoyaran a mí, somos de la misma comunidad… del mismo ejido”, dice la mujer en la grabación en la que aparece un joven con cubrebocas y muletas, al que identifica como su hijo Marcos Gallegos Galván.

“Yo quisiera que me apoyaran para mi hijo, él necesita un trasplante de riñón, ya tiene muchos años en 'hemodialis' (hemodiálisis), pero no nos quieren apoyar los presidentes; nosotros vamos a Villa de Guadalupe a la presidencia y no nos quieren dar apoyo”, expresa.

Pide que escuchen su caso y se le brinde atención a su hijo.

“Háganme caso, 'ai' andan con Rubí con tanto alboroto, fíjese, yo que necesito para mi hijo, para el trasplante.... y a un enfermo no lo quieren apoyar.

“Yo quisiera que todo México escuchara, artistas, presidentes, políticos, periodistas, que escucharan mi caso y me apoyaran (con) mi hijo".

“Háganme caso, 'ai' andan con Rubí con tanto alboroto, yo que necesito para el trasplante de mi hijo", reitera en el video.