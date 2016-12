Ex gobernadores serán investigados sin tintes políticos: PGR

En una breve entrevista también expresó que no le interesa ser fiscal Anticorrupción en automático

CIUDAD DE MÉXICO (12/DIC/2016).- El procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, aseguró que no le interesa ser fiscal Anticorrupción en automático, además de que es un tema del Congreso y su prioridad es la dependencia a su cargo.

“Es un tema del Senado, no es un tema de la Procuraduría, yo ya di entrevistas sobre eso, y les dije que no quiero ser fiscal en automático, es un tema del Congreso, a mí lo que me ocupa es la Procuraduría”, afirmó.

En una breve entrevista, al finalizar un encuentro con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, y a pregunta expresa sobre las averiguaciones en contra de los ex gobernadores que presuntamente cometieron actos de corrupción, Cervantes Andrade dijo que todos están siendo investigados sin tintes políticos.

“Todo están siendo investigados, de lo cual se informa puntualmente a la Procuraduría”, añadió.

¿Sin tintes políticos?

-Sin tintes políticos, para eso es la economía técnica.