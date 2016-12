Humberto Moreira busca diputación en Coahuila

El ex gobernador anuncia su intención de buscar una curul para el 2017

GUADALAJARA, JALISCO (09/DIC/2016).- Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila por el PRI que recientemente fue acusado de lavado de dinero, anunció su intención de buscar una diputación local el siguiente año.



En una entrevista de radio para la emisora de Saltillo La Reina 100.9, Moreira compartió que habló con Verónica Martínez, dirigente estatal del PRI, para expresarle su intención.



"Me comuniqué con Verónica Martínez para externarle mi deseo de participar como candidato para una diputación local y formar parte del poder legislativo, me tomó la llamada y estuvo muy atenta a los comentarios que le expresé", detalló.



"Siempre dije que yo tenía deseos en un futuro de ser legislador, de ser diputado local o ser diputado federal o ser senador, bueno se presenta la oportunidad, la ley es muy clara no se puede hacer proselitismo en estos momentos pero sí se puede externar el legítimo deseo de participar en una contienda electoral", puntualizó el también ex dirigente nacional del PRI.



Moreria también compartió que no quiere una diputación plurinominal, sino que desea competir por una curul haciendo campaña en los colonias y ejidos que le asignen.



El Comité Directivo Estatal de Coahuila es el que deberá aprobar la candidatura de Moreira y definir el distrito electoral por el cual competiría, que no tiene que ser obligatoriamente en el que reside.

Sobre las acusaciones de lavado de dinero por las que este año fue detenido y después liberado en España, el priista aseguró que fue exonerado de todo lo que se le ha querido culpar.



EL INFORMADOR / María José Villanueva