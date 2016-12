Kate del Castillo denuncia falsificación de firma en caso de impugnación

A través de su cuenta de Twitter publicó el documento enviado a Raúl Cervantes, procurador General de Justicia

CIUDAD DE MÉXICO (09/DIC/2016).- La actriz Kate del Castillo presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGR) por la falsificación de su firma en el recurso legal presentado en contra de autoridades electorales del Estado de México.

En su cuenta de Twitter publicó el documento enviado al procurador General de Justicia, Raúl Cervantes, en el que se lee: “Por medio del presente escrito y en términos de los dispuesto en los artículos 211, 221, 222 y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, vengo a denunciar hechos posiblemente constitutivos del delito de falsificación de documentos”.

Alejandro Rojas Pruneda, abogado y apoderado de Kate del Castillo, fue el encargado de remitir el documento a la dependencia federal.

Además negó que vaya a participar en el proceso electoral del 2018. “Aunque me preocupa la situación de mi país, no voy a participar en elecciones para @edomex, no crean todo lo que leen”, escribió en su red social.