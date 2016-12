Vandalizan palacio municipal de Matías Romero, Oaxaca

Los manifestantes exigen la indemnización de un miembro de la Uderi que murió en la cárcel municipal hace dos meses

JUCHITÁN, OAXACA (08/DIC/2016).- Integrantes de la Unión Democrática del Istmo (Uderi) tomaron las instalaciones del palacio municipal de Matías Romero, en la zona norte del Istmo de Tehuantepec.

Además, quemaron llantas y papelería en la explanada del inmueble para exigir a la autoridad la indemnización de un miembro de la organización que murió en la cárcel municipal hace dos meses.

Fernando Román Sánchez Vásquez, abogado y presidente de Uderi, explicó que la acción se realizó en protesta, dijeron, porque el alcalde Etelberto Rodríguez Terán se niega a pagar por la muerte de Javier Martínez Gutiérrez, de 35 años, y originario de El Paraíso, agencia de Santa María Petapa, quien falleció el pasado 15 de septiembre en la cárcel municipal.

“Como autoridad son responsables de la vida de la persona que mantienen encarcelado, pero no fue así, nuestro compañero murió en el interior de la cárcel. En un principio iban a dar 100 mil pesos, pero no cumplieron, además de que eso no es lo que marca el Código Penal como reparación del daño”, explicó el dirigente.

De acuerdo al abogado, el mismo día de la detención de Javier Martínez fue arrestada otra persona que carece de sus facultades mentales y encarcelada en la misma celda. Horas después fue encontrado muerto Javier, hasta el momento no se sabe qué fue lo que pasó en la cárcel.

La Uderi pide se entregue a la viuda y sus tres hijos la cantidad de 150 mil pesos como lo marca la ley, pero al no recibir respuesta positiva a la demanda y ante la conclusión del mandato presidencial de Rodríguez Terán, se decidió accionar de manera violenta.

Los manifestantes advirtieron que no se retirarán hasta lograr el pago de la indemnización.