El SNTE se deslinda de resultados en prueba PISA

El líder del magisterio menciona que es un 'crimen' estigmatizar a los profesores del fracaso del sistema educativo

CIUDAD DE MÉXICO (08/DIC/2016).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) repartió culpas sobre los resultados obtenidos por México en la prueba PISA, que aplica la OCDE, los cuales revelan que el sistema educativo del país lleva estancado los últimos 15 años.

El líder sindical, Juan Díaz de la Torre, argumentó que es un “crimen” responsabilizar y estigmatizar a los profesores mexicanos del fracaso del sistema educativo y mencionó que no se debe dejar la carga de alcanzar la calidad de la educación al magisterio, puesto que “más que discursos y humo en el discurso, los maestros solos no podemos”.

“La mejor manera de defender la profesión hoy es hacerla mejor. No sólo no tienen razón: es un crimen lo que hacen, no hay forma que estigmatizando, señalando, desacreditando, desprestigiando a los maestros, es como podrá alcanzarse la transformación de nuestro sistema educativo”, expuso.

Expuso que los padres de familia son corresponsables de la educación de los niños, quienes deben comprometerse con la educación de los niños; también que es obligación del Estado en fomentar el respaldo y reconocimiento social a la labor que hacen los docentes en las aulas, lo que es igual de importante como invertir dinero en la educación.

“Es tan importante respaldar al maestro como la inversión educativa. No hay forma. Vale tanto la inversión como la voluntad política”, dijo.

Al término de la firma de un convenio de colaboración entre el sindicato y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para fortalecer el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente, argumentó que la responsabilidad que tiene la organización en el fracaso de los estudiantes mexicanos en la prueba PISA es la misma de los padres de que les dan o no de comer a sus hijos. Los maestros se están evaluando y se están profesionalizando, precisó.

Sobre las acusaciones de organizaciones como Mexicanos Primero de que la corrupción y el uso político de los docentes que ha hecho el sindicato a lo largo es en buena medida culpable del atraso educativo en el país, dijo que a partir de su gestión, hay transparencia en el SNTE.