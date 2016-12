Anuncian operativo de seguridad por fiesta de XV años de Rubí

La familia se encuentra motivada, aunque preocupada sobre cómo le va a hacer con tanta gente

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ (06/DIC/2016).- Ante la respuesta de miles de usuarios en redes sociales a la invitación de los XV años de Rubí, se diseñará un operativo de seguridad en los caminos y carreteras que conducen a la comunidad La Joya, del municipio Villa de Guadalupe, en donde será el festejo el próximo 26 de diciembre, informó el diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández.

El legislador señaló que entró en contacto con el padre y con la hermana mayor de la quinceañera, quienes le confirmaron que siguen adelante los preparativos para la fiesta de Rubí Ibarra García; están motivados, aunque también dicen estar preocupados de cómo le van a hacer con tanta gente.

“Este es un fenómeno que no se esperaba la familia, ni los potosinos, ayer nos pusimos en contacto con ellos para ayudarles y gestionar las corporaciones de seguridad y auxilio para que el evento salga lo mejor que se pueda. La hermana de Rubí me dijo este martes que la fiesta sigue adelante, no se cancela nada”, señaló.

Segovia Hernández comentó que de entrada la familia de Rubí se sentía apenada por las reacciones que generó en Facebook el video en el que el señor Ibarra invitaba a todos a la fiesta se su hija, pero ahora su estado de ánimo es de entusiasmo con la decisión de seguir adelante.

Dijo que al tenerse la posibilidad de que decenas de miles de personas de otros estados y del extranjero vengan a la celebración por la expectación que se ha generado en las redes sociales, se deben tomar medidas preventivas para garantizar condiciones de seguridad a los turistas. El diputado externó su interés de ser chambelán de la joven.

Dijo que las autoridades no pueden tomar las reacciones como una broma, por lo que tienen la obligación de tomar medidas para garantizar la seguridad de los potosinos y de los visitantes.

Los eventos programados por los padres de la festejada, como el baile, serán a campo abierto, a donde podrán llegar las personas que gusten. Comentó que es costumbre que cuando hay fiesta en alguna casa se invita a los habitantes de esa comunidad y de diversas rancherías.

Eso fue lo que pretendía el padre de Rubí en el video que le produjo una empresa y se viralizó al ser subido a las redes sociales.

El legislador del Distrito I, al que pertenece el municipio de Villa de Guadalupe, localizado en la zona del Altiplano potosino, señaló que este miércoles representantes de corporaciones de Seguridad estatal y municipal, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja tendrán la primera reunión para planear el operativo de seguridad y logística para que todo salga bien.

Explicó que en las fiestas de rancho el baile es en terrenos de tierra y hasta esos lugares llegan vendedores de cerveza y otros productos en camionetas. Los anfitriones no tienen que ocuparse de eso. “La fiesta es a campo abierto, como un estadio sin puertas”.

El padre de Rubí anunció en el video que en la fiesta estarán tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Indomables de Cedral, el Grupo Innegable y en la comida Relevo X. Además habrá una chiva, “creo que de 10 mil pesos, el primer lugar, y ya las otras dos por ahí nos vamos acomodando”, difundió.

La misa será a las 13:30 horas en la comunidad de Zaragoza de Solís, ubicada a unos kilómetros al norte de la casa de la quinceañera, y de ahí los invitados se irán a la comunidad La Joya, que tiene alrededor de 200 habitantes.

Comentó que el titular de la SSP, Arturo Gutiérrez García, no puede desestimar las reacciones de los usuarios de Facebook que han externado su intención de estar presentes en la fiesta de Rubí, porque es real la posibilidad de que se desplacen a territorio potosino, aunque sea por curiosidad y tomando en cuenta que la celebración será en un periodo vacacional.

“Estamos gestionando con los cuerpos de seguridad el auxilio para que sean los que planifiquen la seguridad de toda el área del evento, desde que entras al entronque de Villa de Guadalupe; Villa de Guadalupe está a 30 kilómetros de la carretera 57. Tenemos que cuidar el perímetro”. Dijo que hay que darles seguridad a los ciudadanos.

Agregó que gracias a la convocatoria del papá de Rubí, la gente ha puesto los ojos en Villa de Guadalupe.