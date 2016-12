Corte frena destitución de Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca

Se le otorgó la suspensión provisional para que el Poder Legislativo del estado no pueda ejecutar la revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (06/DIC/2016).- El edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo no podrá ser removido de su cargo hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva si su destitución es o no constitucional.

Así lo ordenó el ministro Alberto Pérez Dayán, quien admitió a trámite la controversia constitucional número 214/2016, presentada por Blanco Bravo en su carácter de Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, en el que le otorgó la suspensión provisional para que el Poder Legislativo del estado no pueda ejecutar la revocación de mandato.

En su escrito inicial, el alcalde impugnó la constitucionalidad de la resolución adoptada este martes por la Comisión de Gobernación, Gran Jurado y Ética Legislativa del Congreso de Morelos con la que inició el proceso de revocación de mandato.

Solicitó que los ministros analicen la legalidad de los artículos contenidos en la Constitución morelense que permiten que el Congreso destituya a los alcaldes que no cubran con los requisitos de elegibilidad para ocupar dicho cargo.

El Congreso notificó esta mañana a Blanco Bravo del inicio del proceso de revocación de mandato en el que deberá comprobar que cumple con requisitos como el de ser residente de la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

La medida ordenada por el ministro Pérez Dayán no interrumpe el procedimiento iniciado por el Congreso, únicamente impide que para el caso de determinar que la revocación de mandato procede, ésta no podrá ser ejecutada hasta que la Corte resuelva la controversia constitucional promovida por el ex futbolista.