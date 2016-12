Vamos por las cabezas de la corrupción: PGR

El procurador Raúl Cervantes asegura que no tendría ningún conflicto para investigar al Presidente, dado el caso

CIUDAD DE MÉXICO (06/DIC/2016).- El combate a la corrupción debe enfocarse en las cabezas de las redes delincuenciales, asegura el procurador General de la República, Raúl Cervantes.

“Lo que a la gente le molesta es que se sancione en temas de corrupción a mandos medios, lo importante aquí es llegar a las cabezas de quienes las armaron [las redes de corrupción], de quienes fueron los beneficiarios y poderlos llevar ante la justicia”, añade el funcionario.

En el caso de los ex gobernadores de Sonora, Guillermo Padrés (PAN), y de Veracruz, Javier Duarte (PRI), el procurador señala que precisamente se buscó ir contra las cabezas. “Estos casos no se han concentrado sobre mandos medios, no sobre el que firmaba la contratación, no sobre el secretario de no sé dónde, sino sobre las cabezas que eran las que tenían la obligación de realizar la ejecución de la función pública en sus estados”, explica Cervantes.

Raúl Cervantes llegó a la titularidad de la PGR con el sambenito de ser un hombre cercano al Presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, dice que como procurador no tendría ningún conflicto, en un hipotético caso, para investigar al jefe del Ejecutivo, aun estando en funciones. “La Procuraduría tiene una autonomía técnica. Y uno es autónomo en la medida en que se tiene respeto a sí mismo”, afirma.