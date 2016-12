Movimiento Ciudadano condiciona alianza con PRD

Dante Delgado coordinador del partido 'naranja', lanzó una severa crítica al partido del sol azteca por tener una ausencia de certeza política

CIUDAD DE MÉXICO (03/DIC/2016).- Al dar su informe durante el Consejo Ciudadano Nacional, Dante Delgado, coordinador del partido Movimiento Ciudadano, lanzó una severa crítica al PRD por tener una ausencia de certeza política en un proceso como el presidencial, por lo que condicionó que no se incorporarán al proceso que se está construyendo rumbo al 2018, hasta que los perredistas hayan renovado a sus órganos de dirección en 2017, es decir, renovar la presidencia de Alejandra Barrales Magdaleno.

"El PRD, en términos de sus órganos normativos, tiene una clara ausencia de compromisos y firmeza para dar certeza política a un proceso como el presidencial. En la definición de su dirigencia política, no nos vamos a incorporar al proceso que se está construyendo hasta que hayan elegido a sus órganos (en 2017), siempre y cuando no hayan generado condiciones de agravio a la sociedad o escándalos políticos", expresó.

En el cónclave del partido naranja que se realiza hoy a puerta cerrada, Delgado reprochó al sol azteca que cuando lanzaron por primera vez a Cuauhtémoc Cárdenas en la elección presidencial de 1988, "un conflicto interno en el PRD por la renovación de la dirigencia nacional hizo que el entonces jefe de gobierno cayera en la simpatía ciudadana".

"Parece que no aprendieron de la experiencia. Nosotros no vamos a permitir que el PRD haga eso, que es afectar la posibilidad (de triunfo). Les hemos dicho que no podemos", dijo.

Por la tarde, los consejeros nacionales votarán en términos de la convocatoria la aprobación del nuevo emblema electoral de Movimiento Ciudadano.