GUADALAJARA, JALISCO (03/DIC/2016).- Nadie puede negar que la labor del periodista cada vez es más peligrosa. Las agresiones contra ellos, de enero a julio de 2016, rebasó el total de asesinatos de periodistas ocurridos en 2015, según documenta la organización Artículo 19 en su más reciente informe de agresiones cometidas contra la prensa.

Cada vez es más recurrente escuchar o leer historias de periodistas que fueron privados de su libertad, asesinados, torturados; los números van al alza y es preocupante que la insensibilización sobre la pérdida de una vida humana también aumenta. Me preocupa aún más cuando escucho expresiones como “seguramente estaba metido en algo”, afirmaciones vacías en muchas ocasiones y que solo es un reflejo de una sociedad maleada por la corrupción, el narcotráfico, la desigualdad social y sin fin de problemáticas que nos llevan a un estado ya de “costumbre” al escuchar noticias de este tipo.

He tenido la oportunidad de conocer a grandes periodistas, y cuando utilizo la expresión “grandes”, no me refiero a comunicadores o personalidades de televisión que en algunos casos vemos que lo último que hacen es periodismo, sino únicamente leen las noticias. Por esos grandes periodistas sé que su labor es valiente, esencial para el desarrollo de nuestra sociedad; que la presión de los grandes grupos de poderes está ahí, siguen buscando y marcando los mapas y caminos que esperan los periodistas recorran pero, que quienes viven el periodismo día a día, mantendrán su lucha, pues como dijo Kapuscinski “Las malas personas no pueden ser buenos periodista”.

Liliana García Vargas

La labor del periodista en la actualidad

“Actualmente vivimos en un mundo donde los periódicos y los medios impresos van a la baja, donde los llamados “millenial” le creen más a un “youtuber” que a cualquier otro periodista que les informe. Es por esto que el periodista de hoy tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de difundir la información. Pero siempre con la misma misión, con el objetivo de informar y no quedarse callados ante las injusticias; para así llamar al cambio y evitar la apatía, que es nuestro peor enemigo.”

Santiago de la Torre Martínez, participante Mar Adentro

“La labor del periodista en la actualidad es imprescindible, a lo largo de la historia en México ha ido cambiando y actualmente tenemos periodistas que no tienen miedo a hablar con la verdad, sin embargo su labor está llena de peligros. Según estadísticas de la UNESCO, México es el quinto país más peligroso para ejercer el periodismo. La libertad de expresión no sería lo que conocemos sin la labor de los periodistas que día con día se atreven a expresar lo que acontece en nuestro país.”

Margarita Morales Rayas, participante Mar Adentro

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“Los periodistas necesitan recuperar la calle”

Javier Valdez Cárdenas es un escritor y periodista cuyo trabajo le ha dado grandes satisfacciones, aunque también ha vivido momentos muy difíciles. Si no se hubiera dedicado al periodismo, recuerda que de pequeño quería ser bombero, en realidad aún quisiera serlo, tan solo un día; y ser bombero y ser periodista comparten un común denominador, esa valentía por contar las historias de los inocentes o salvar la vida de una gatito.

Recordando sus inicios, él no se propuso dedicarse a esto, sin embargo, cuando estudiaba la carrera de sociología, uno de sus maestros, también sociólogo, le escribió en un examen, en un ensayo que realizó, a parte de la buena calificación, le escribió “buena prosa”, ese momento lo emocionó mucho.

“Escribir para mí es extraordinario, un aventura, a veces muy adictiva, muy sufrible pero también mucho muy placentera. Cuando yo logro una buena frase, un buen párrafo, termino un texto, pongo un punto final, no sé, es mucho muy placentero.”

A finales de los ochentas Valdez entendió que hacía falta una mirada diferente en los medios impresos, el formato de pregunta-respuesta le causaba conflicto, pues no sabía realmente cómo se encontraba la fuente, enojada, triste, emocionada; entonces se preocupó por eso y comenzó a escribir historias de la gente de la calle, la ciudad como personaje, los lugares donde se veían las parejas, los ancianos, los indigentes, las fachadas de los edificios, los lugares comunes y colectivos, aparentemente intrascendentes pero que en realidad eran trascendentes.

Fue a través de estas observaciones de la cotidianeidad, utilizando una prosa más metafórica y poética, el escritor pudo expresar lo que sentía, fue en ese momento que descubrió, quería dedicarse a eso, a escribir historias.

Javier considera que alguien que quiera dedicarse al periodismo tendría que tener dos elementos de forma imprescindible, la ética y un sentido humano, humanismo a flor de piel.

“Los otros que hacen periodismo y no les importa la gente, yo creo que no deberían de estar aquí. En primer lugar no hacen “periodismo”, son declaraciones de uno y de otro, autoridades, políticos…pero para mí el periodismo es la gente, la calle, contar esas historias y no lo estamos haciendo”.

El rol del periodista como factor de cambio en la sociedad

“Ese papel es muy importante, pero como no hacemos periodismo, no estamos siendo factor de cambio. Yo veo a muchos periodistas mediocres, corruptos, comprometidos con los poderosos, los veo lejos de la gente… debemos de recuperar la calle. Para mí si un periodista investiga, hace crónica, sí puede generar un cambio, sí puede generar un sentimiento en la gente, frustración, coraje, indignación, tristeza, pero no generamos nada.” Hace falta que la gente se vea en los periódicos, el periodismo ha perdido terreno entre la gente.

El trabajo constante le permite a Javier cerrar el año con grandes satisfacciones, aunque quiera regatear sus logros (en tono de burla). Se está publicando una segunda edición de uno de sus libros, Malayerba, un libro importado, impreso en España, llega a México y se va otros países como Chile, Argentina, Estados Unidos. También vino a la FIL a presentar Narcoperiodismo, a pesar de no ver a los periodistas preocupados por otros periodistas, quiso hacer esto (escribir el libro), porque considera es una lectura urgente, necesaria e impostergable. Además, una universidad en Estados Unidos traducirá al inicio del 2017 otro de sus libros.

Javier Valdez le dice a los jóvenes de Mar Adentro que no permitan que nadie les corte sus alas, que nadie les impida luchar por lo que más aman, sus grandes pasiones, pues eso es lo que se necesita, no creer siempre en lo que los adultos les dicen que se puede y no se puede hacer. Reconoce que lo que estos jóvenes están haciendo no es investigar, no es debatir por debatir, lo que ustedes están haciendo es ciudadanía, y eso es algo que le urge a México.

Javier Valdez Cárdenas

Escritor y periodista

Nació en Culiacán, Sinaloa en 1967. Ha recibido varios premios internacionales por sus escritos sobre el narcotráfico y el crimen organizado en México, entre ellos, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2011: “Por su valiente cobertura del narco y ponerle nombre y rostro a las víctimas.”

Historias de éxito que trascienden

Ryszard Kapuscinski (1932-2007)

El 4 de marzo de 1932 nació en Pinsk, Bielorrusia, el escritor y periodista Ryszard Kapuscinski, maestro del periodismo y quien dejó muy claro una verdad indiscutible: “Las malas personas no pueden ser buenos periodistas”. Debutó con 17 años en la revista polaca Hoy y mañana. Kapuscinski sobrevivió a 27 revoluciones, informó 12 veces desde el frente y fue condenado a muerte en cuatro ocasiones.

Estudió Historia en la Universidad de Varsovia. Fue maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), creada y presidida por Gabriel García Márquez. Colaboró en medios como Time, The New York Times, El País, La Jornada y Frankfurter Allgemeine Zeitung. En 2003 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades por «su preocupación por los sectores más desfavorecidos y por su independencia frente a presiones de todo signo, que han tratado de tergiversar su mensaje».

Sus reflexiones reivindican una práctica ética de la profesión, empobrecida por los asaltos de los poderes político y económico, por el alejamiento del periodismo de la cultura y de la ciudadanía. Falleció el 23 de enero de 2007 pero el legado que dejó en el mundo del periodismo es innegable, pues como afirmó en el libro, Los cínicos no sirven para este oficio, “En el periodismo la actualización y el estudio constantes son la conditio sine qua non. Nuestro trabajo consiste en investigar y describir el mundo contemporáneo, que está en un cambio continuo, profundo, dinámico y revolucionario. Día tras día, tenemos que estar pendientes de todo esto y en condiciones de prever el futuro. Por eso es necesario estudiar y aprender constantemente”.

