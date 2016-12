No pueden dejar que EU resuelva todos los problemas de México: expertos

Coincidieron que la mejor estrategia de nuestro país es trabajar con unidad

GUADALAJARA, JALISCO (03/DIC/2016).- La especialista en seguridad nacional, Ana María Salazar; el analista Gabriel Guerra Castellanos; el académico de la Universidad del Sur de California, Abraham Lowenthal y el investigador de la UdeG, Jorge Chabat, fueron los participantes de la mesa de diálogo “Estados Unidos después de las elecciones”, segunda sesión del II Seminario Internacional ASPEN-FIL: Relaciones bilaterales México-Estados Unidos en perspectiva, con la moderación de Lucio Lastra, del Instituto ASPEN (capítulo Guadalajara).

La abogada y analista Salazar señaló que la hipotética retirada de los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte tendría un impacto de cinco millones de empleos. Ante el inminente cambio en las relaciones, Ana María propuso crear una estrategia nacional, con énfasis en la unidad.

Abraham Lowenthal, quien calificó como inesperada la elección de Donald Trump, dijo que el empresario: “Nunca ha tenido preparación para este puesto”.

Para Abraham, no será fácil que haga todo lo que ha dicho que hará. Añadió que en los últimos años ha habido cambios en Estados Unidos a nivel demográfico, económico, cultural.

Gabriel Guerra Castellanos explicó que el triunfo de Donald se dio después de haber sido subestimado por los partidos y académicos y por conectar con la clase media, mayores afectados por las políticas económicas de las últimas décadas.

Para garantizar la estabilidad en la economía nacional, los analistas mexicanos exhortaron a los políticos a no dejar en Estados Unidos la solución a todos los problemas del país.

“El Gobierno mexicano ha sido muy timorato”

JorgeCastañeda Gutman, académico y ex canciller mexicano

Jorge Castañeda, académico y ex secretario de Relaciones Exteriores, afirma que el próximo presidente de Estados Unidos no logrará cumplir todas sus amenazas, pero inició con la estrategia para desalentar la inversión de empresas de su país a México, una señal negativa.

En este contexto y ante los embates discursivos de Donald Trump, sostiene que ha faltado una postura más firme del Gobierno mexicano: “Yo creo que el Gobierno ha sido muy timorato y más bien pasmado, más bien no sabe qué hacer, ni con el muro, ni con las deportaciones, ni con el tema del comercio, creo que está en una situación muy complicada”.

Se habla de que si Donald Trump cumple sus promesas, puede generar una caída del Producto Interno Bruto mexicano, ¿qué tan probable es que haya recesión para México si esto ocurre?

No va a poder cumplir con todo (...) sí creo que va a renegociar el Tratado de Libre Comercio y se van a desalentar las nuevas inversiones norteamericanas, (...) eso sí va a tener un impacto negativo en México, tanto en el tipo de cambio, como en las inversiones, como en el ambiente general de incertidumbre, (...) no sé si lleve a una recesión, pero en todo caso a una tasa de crecimiento para 2017 y 2018 inferior a la prevista por el Gobierno.

¿Cuál es su lectura del freno de mil empleos de Carrier que venían a México?

Es el inicio, pero es sobre todo un ejemplo, que puede servir, con otros, para que sean más reticentes a invertir fuera.

Por otro lado, ¿cuáles serían los efectos en la economía estadounidense?

El tema mexicano es totalmente insignificante para la economía norteamericana, (...) las exportaciones de Estados Unidos a México representan 1.5% del PIB, o sea, nada, (...) por más que nosotros aquí nos creamos muy importantes, muy significativos, la verdad no lo somos del todo.

¿Es posible una cancelación del Tratado de Libre Comercio? En caso de que hubiera una renegociación del mismo, ¿en qué sentido se prevé que sea?

Trump dijo que va a proponer que se renegocie y que si no obtiene lo que quiere, Estados Unidos se va. Ahí la pregunta es para México, (...) si quiere renegociarlo y abrir un compás de espera, que puede ser de seis meses, un año, dos años, para que esa renegociación concluya. Durante ese plazo evidentemente va a haber una retracción de inversiones muy importante, (...) nadie va a invertir en México mientras no sepa que va a pasar.

¿Podría México aprovechar la oportunidad para negociar a su favor?

Yo creo que es difícil saber, (...) hay algunas cosas que nos sería útil tratar de meter, temas migratorios, temas de energía, de mayor contenido de América del Norte en el intercambio que haya, (...) no creo que tengamos una agenda, pero si la tuviéramos, ésta se puede lograr más bien a través de acuerdos paralelos.

¿Considera que las condiciones actuales de México son similares a las de 1994? Incluso si Trump se mantiene al margen o no cumple sus amenazas, ¿podría haber crisis en México?

Crisis no, pero sí un nivel menor de crecimiento, eso me parece difícil que vaya a cambiar, una crisis grave no, hay muchas reservas, el Gobierno tiene fichas para estabilizar las cosas, pero mientras nos vayamos acercando al periodo electoral mexicano, que ya está encima, eso también puede generar otras turbulencias, pueden o no complicar las cosas.

El país requiere de una política exterior preventiva

Juan José Bremer, ex embajador de méxico en EU

A menos de dos meses de que Donald Trump asuma la Presidencia de Estados Unidos y ante las amenazas que realizó desde su periodo como candidato, el ex embajador de México en la Unión Americana, Juan José Bremer, considera que es momento para una política exterior preventiva, que se anticipe a los hechos y que se ocupe de inmediato en crear líneas de defensa contra un “oleaje desfavorable”, en específico, en el tema migratorio y comercial.

Sobre este último tema, subraya que México tendrá una estrategia adecuada para el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque anticipa que habrá un periodo inevitable de incertidumbre durante el mismo.

“Estoy convencido que tenemos un reto sin precedentes, no podemos minimizarlo. Estamos frente a un Gobierno estadounidense, que seguramente no tendrá la disposición favorable hacia nuestro país”.

Para el ex embajador, la tarea es actuar de inmediato y no esperar al 20 de enero. La principal línea de defensa, asegura, son los 50 consulados de los que dispone el País y que requerirán de mayor presupuesto para una férrea defensa de los migrantes.

La respuesta del Gobierno frente a las amenazas de Trump ha sido considerada tibia o demasiado moderada, ¿Nos ha faltado mayor firmeza?

Yo creo que, lo más importante es lo que hagamos (…) Estar preparados para los dos temas: migración y comercio, pero también hay un ángulo para tomar en cuenta muy ligado a la relación bilateral, ¿Qué va a pasar en el mundo con el nuevo Gobierno estadounidense? ¿Y qué va a hacer México con el nuevo escenario internacional?

¿Para cuándo debería estar lista esta defensa jurídica para proteger a los migrantes?

Esto ya está en camino. Relaciones Exteriores está armando esto y creo que habrá que fortalecer presupuestariamente a nuestros consulados para esta tarea y disponer de fondos adecuados para la defensoría legal.



El Presidente habla de una “modernización” del TLC ¿Coincide con esta visión?

El TLC se hizo hace más de dos décadas y no incluye varios rubros (…) Lo que sí puedo anticipar y hay que estar preparados, es que va a haber un periodo inevitable de incertidumbre en lo que dure la negociación, y en este sentido, el Gobierno y la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, están haciendo lo propio, que es cuidando los proyectos de inversión que ya vienen en camino, y que son muchos de ellos en infraestructura.

¿Debería México buscar otros tratados bilaterales?

Este es un momento en donde México tiene que hacer un esfuerzo, reconozco que lo hace, pero mucho más fuerte todavía para la diversificación. Está puesta la mesa en el sentido, que somos el país del mundo que tiene más tratados de libre comercio y los tenemos ya suscritos con la mayor parte de las economías de países altamente industrializados, con los que hay posibilidades.



¿Considera que México debería o no tener temor ante estas amenazas de Donald Trump?

Yo creo que hay que registrarlas, pero no ser su caja de resonancia. Yo creo que él le está hablando a su mercado interno, y cuando asuma la responsabilidad, se dará cuenta que no todo lo que quiere hacer, lo puede hacer; y segundo, que no todo lo que puede hacer.