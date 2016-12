Video de invitación a XV años se hace viral

Una familia de San Luis Potosí invita a la comunidad a la fiesta de su hija

CIUDAD DE MÉXICO (02/DIC/2016).- Una familia de San Luis Potosí saltó a la fama, tras un video que se publicó en Facebook y después se hizo viral en las redes sociales, donde invitan a la comunidad a la fiesta de los 15 años de hija.

“Los invitamos a los 15 años de nuestra hija Rubí, en la comunidad de La Joya. Estará tocando el grupo de Juan Villareal, Los Indomables de Cedral, Grupo Innegable. En la comida estará tocando Relevo X y habrá una ´chiva´ creo que es de 10 mil pesos el primer lugar, y para los demás lugares ahí nos acomodamos”, dice el orgulloso padre.

La fiesta se celebrará el 26 de diciembre en la comunidad La Joya, municipio de Villa de Guadalupe, en San Luis Potosí.

El video, donde Rubí -con diadema y vestido de noche-, aparece flanqueada por su padre y madre, tiene una duración de 45 segundos y la tarde del martes fue subido al Facebook de la empresa Foto Video Rosales contratada para documentar este importante evento de la familia.

La sorpresa para la familia fue que el video se hizo viral cuando fue compartido por ogarrio.com una página presuntamente administrada por alumnos del Instituto Tecnológico de Matehuala, donde difunden acontecimientos de la región como son eventos sociales, antros y fiestas.

En entrevista telefónica, el dueño de la empresa de video y fotografía, Isaac Rosales, dijo que había bajado la invitación a la fiesta de 15 años de su página de Facebook a petición del señor Ibarra, quien le dijo que tenía temor porque se había viralizado y esa no era la intención.

Rosales dijo que la gente se burla porque desconoce las costumbres de la región y no entiende qué es la “chiva” -una carrera de caballos para la que no se necesita permiso-. Ahora sólo pide que no vayan a la fiesta, que es sólo para los conocidos.

Por su parte, ogarrio.com también bajó el video, pero compartió los memes que se han hecho a raíz del video.