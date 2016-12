Saldo blanco, tras sismo en Guerrero

Tras del sismo de 4.9 grados ocurrido a 21 kilómetros al suroeste de Petatlán

CIUDAD DE MÉXICO (02/DIC/2016).- El coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, reportó saldo blanco, luego del sismo de 4.9 grados ocurrido a 21 kilómetros al suroeste de Petatlán, Guerrero.



"En el monitoreo a los estados donde se sintió el #Sismo, no tenemos afectaciones hasta el momento. #Guerrero, #Michoacán y #CDMX", refirió en su cuenta de Twitter @LUISFELIPE_P.



El funcionario de la Secretaría de Gobernación recordó que no se activa la alerta en sismos con magnitud menor a los 5.5 grados para evitar sobresaltar a la ciudadanía.



A su vez, la Secretaría de Protección Civil recomendó a la población mantenerse alerta debido a que después de un sismo se pueden presentar réplicas.



En su cuenta de Twitter @PcSegob, indicó que se deben revisar las condiciones de la casa o edificios, evitar entrar a los inmuebles si presentan daños, usar el teléfono sólo para emergencias y no propagar rumores.

Sin afectaciones en el Metro de Ciudad de México luego del sismo

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que luego de aplicar el protocolo de revisión en el Sistema de Transporte Colectivo Metro por el sismo de esta mañana, no se reportaron afectaciones ni lesionados.



En su cuenta de Twitter, dio a conocer que sólo se observaron algunas evacuaciones sin mayores daños después el movimiento telúrico.



De igual forma, el Metro reportó que "se concluyó protocolo de revisión por sismo, la Red se encuentra sin afectaciones".