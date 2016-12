Los desafíos de Carmen Aristegui

La periodista hizo acto de presencia en la Feria, donde examinó los problemas que enfrenta México

GUADALAJARA, JALISCO (02/DIC/2016).- Cuando Carmen Aristegui apareció en el Salón Enrique González Martínez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), las personas que la esperaban se pusieron de pie para aplaudirle. La mujer encargada de presentarla les pidió que se sentaran y que encauzaran ese clamor para que le permitieran hablar.

Aristegui les dijo a los jóvenes que tenían que empezar a entender de qué está hecho México, los eventos que sucedieron en los últimos años y décadas. Uno de ellos es la guerra contra el narcotráfico que hace 10 años inició el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y que desde entonces encaminó al país por una ruta desastrosa que generó violencia.

“Si sólo nos quedáramos con las cifras oficiales, el horror está instalado entre nosotros. Ese horror les toca a ustedes recibirlo como jóvenes, como una parte de este país que somos, y tenemos qué pensar como sociedad cómo es que vamos a darle la vuelta a esto que no ha frenado, que continúa y que sigue en crecimiento”.

La periodista mencionó el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y el desconocimiento que se tiene del caso. Destacó que mientras el gobierno no pudo sostener la verdad histórica, hay reporteros como Anabel Hernández que a través del libro ‘La verdadera noche de Iguala’ (Grijalbo, 2016), aportan nueva información sobre lo que sucedió durante la noche del 26 de septiembre de 2014.

“La verdad histórica del caso Ayotzinapa no es otra cosa que un gran encubrimiento. Al final de cuentas, expertos internacionales como el grupo de expertos independientes que estuvo en México durante un año y que nos vinieron a decir no qué paso, sino qué no pasó. Y no pasó el incendio en el basurero y no pasaron varias cosas de las que se informó oficialmente a la sociedad mexicana”.

Aristegui acentuó la falta de liderazgo de Enrique Peña Nieto, que al iniciar su sexenio implementó reformas estructurales que fueron votadas en la cúpula del país sin la participación de la sociedad y de los expertos. Resaltó el clima de inseguridad que atraviesan los periodistas y los riesgos a los que se enfrentan cuando publican investigaciones que contravienen intereses en territorios violentos.

Aristegui también escuchó a las personas que la acompañaron. Los que tomaron el micrófono la felicitaron por su labor, le preguntaron sobre los problemas de Veracruz y hasta le comunicaron su deseo de que sea presidenta de México.