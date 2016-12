Ante Trump, recomiendan calma y diversificar

Expertos coinciden en que el próximo presidente de EU enfrentará una amplia oposición a sus promesas más radicales

GUADALAJARA, JALISCO (02/DIC/2016).- Las políticas proteccionistas y en contra de la economía en México que ha comenzado a emprender el futuro presidente de los Estados Unidos (EU), Donald Trump, generan un clima de incertidumbre, incluso miedo. Sin embargo, aunque se advierten cambios sustanciales en la relación bilateral, México puede y está obligado a emprender medidas que ayuden a reducir el impacto previsto.

Durante la mesa de análisis “México y Estados Unidos en perspectiva”, celebrada anoche en la Feria Internacional del Libro (FIL), ex funcionarios de primer nivel de Estados Unidos y México expusieron su opinión sobre lo que será un periodo complicado de cuatro años, pero que puede ser sorteado con éxito en tanto autoridades e iniciativa privada se coordinen y se diversifiquen.

“Esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor”, subraya la ex tesorera de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush, la mexicana Rosario Marín, quien llama a la calma porque el próximo jefe de Estado no actuará por cuenta propia. “Podemos hablar de los miedos que tenemos, pero también debemos hablar de que hay ciertas barreras. Quienes conocemos de Gobierno sabemos que Estados Unidos no va a responder a los caprichos de un gobernante”.

Arturo Valenzuela Bowie, ex subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EU, llamó al empresariado mexicano a identificar los Estados vecinos que también registrarán pérdidas si se concretan las modificaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por su parte, Juan José Bremer, ex embajador de México en Norteamérica, sugirió que también se apueste por la diversificación en las inversiones, a fin de alcanzar mercados que hoy no son considerados, o lo están a una escala menor.

En el foro, moderado por el presidente del capítulo México del Aspen Institute, Juan Ramón de la Fuente, también participó el ex canciller Jorge Castañeda, quien criticó la reducción presupuestal que sufrirá la Secretaría de Relaciones Exteriores para el 2017 (123 millones de pesos menos).

El evento fue organizado de forma coordinada por la Universidad de Guadalajara y el Aspen Institute, capítulo Jalisco.

Anoche, por otra parte, el Presidente Enrique Peña Nieto envió un mensaje a la Nación con motivo del inicio de su Quinto Año de Gobierno. En su discurso, reconoció que entre los retos para el país estará formar una relación constructiva con Estados Unidos: “La respuesta fundamental a ése, y a todos nuestros retos, es y será la unidad. La unidad está hecha del esfuerzo de cada quien, de la responsabilidad con que hacemos nuestro trabajo y de ese muy grande valor nuestro: la solidaridad de todos los mexicanos”.