Gobiernos cumplirán Acuerdo de París pese a Trump: Bloomberg

Señaló que si bien EU ha tenido ‘un gran avance’ en la reducción de sus gases efecto invernadero, esto se debe al esfuerzo de los gobiernos locales

CIUDAD DE MÉXICO (01/DIC/2016).- El ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg afirmó que los gobiernos locales darán cumplimiento al Acuerdo de París, pese a la incertidumbre que ha generado la elección presidencial en Estados Unidos.

“La administración todavía debe establecer sus políticas, todavía no ha tomado posesión el presidente electo Donald Trump, ahora no sabemos qué va a tomar en términos de decisiones en este aspecto. Sin embargo, confiamos en que cumpliremos con los objetivos de París, porque el trabajo de los alcaldes junto con el sector privado y con la ciudadanía vale la pena”, dijo.

Durante las actividades de la Cumbre de Alcaldes en la Ciudad de México, Michael Bloomberg señaló que si bien Estados Unidos ha tenido “un gran avance” en la reducción de sus gases efecto invernadero, esto se debe al esfuerzo de los gobiernos locales.

“Las ciudades son las que han hecho el esfuerzo y no el gobierno federal y si no hace, no pone su granito de arena será una situación que nos sorprenda. Aunque no tanto, porque el gobierno federal de Estados Unidos no es quien ha puesto el mayor efecto, más bien la ciudadanía y las ciudades”, sentenció.

El Acuerdo de París fue firmado por 195 países durante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21). El documento establece un plan de acción global para que la temperatura del planeta no aumente más de 1.5 grados centígrados en lo que resta del siglo.