Confirman que diputados recibirán 470 mil pesos de bono

Por ley obtendrán 357 mil pesos, de cristalizarse un acuerdo también percibirían 150 mil pesos extras

CIUDAD DE MÉXICO (01/DIC/2016).- La Cámara de Diputados decidió reducir el monto de fin de año que recibirán los diputados federales este mes de diciembre y la bolsa que podrían alcanzar ya no sería de 718 mil pesos, sin embargo, sí alcanzarían una bolsa de casi medio millón de pesos.

El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah confirmó que los diputados federales recibirán los 357 mil pesos que se le entregan por ley, y sí se cristaliza un acuerdo entre los grupos parlamentarios, se les otorgarían 150 mil pesos extras, lo que sumaría una cifra de más de 470 mil pesos.

"El monto de 718 mil pesos es falso, está equivocado, porque los diputados van a recibir todo lo que reciben comúnmente cada mes, más el aguinaldo al que tienen derecho, adicionalmente podrán acordar recibir 150 mil pesos adicionales para apoyar sus gestiones y a su personal con motivo de las medidas de fin de año, ni un peso más, y esto en total sumarían aproximadamente como 470 mil pesos", afirmó Farah.

El funcionario legislativo dijo que el "apoyo extra", podría ser avalado por las diferentes bancadas parlamentarias, como el del año pasado, que ascendería a 150 mil pesos por diputado.

Farah mencionó que este año no se les dará un apoyo como sí se hizo el año pasado para remodelar sus oficinas, pero por ningún motivo llega a esa cantidad.

"Lo que se dio el año pasado, cuyas fotocopias se publicaron, fueron para otros conceptos, no fueron para medidas de fin de año, fue un concepto extraordinario que se dio: uno para remodelación de oficinas, en casas de gestión y éste fue para mobiliario, equipo de cómputo, etcétera, eso no se está contemplando, no lo hay", detalló.

El Universal publicó este miércoles que cada diputado recibirá alrededor de 718 mil pesos, de los cuales 357 mil son de lo que se les paga por ley, oficial y transparente, más un bono discrecional, llamado "navideño", y que al menos tiene cinco años entregándose, en el que cada diputado recibe 361 mil pesos.

El bono es depositado a cada bancada y posteriormente distribuido por los coordinadores parlamentarios entre sus legisladores, de acuerdo con información a la que tuvo acceso El Universal.

Diputados consultados de la actual Legislatura y de la pasada, detallaron que es una "tradición" recibir el "bono navideño". Este año se calcula en 361 mil pesos, es decir, 180.5 millones de pesos por los 500 legisladores.

Los casi 357 mil pesos oficiales que recibirá cada uno a partir del próximo lunes 5 de diciembre están conformados por aguinaldo (140 mil pesos); dieta mensual (74 mil pesos); asistencia legislativa (45 mil pesos); atención ciudadana (28 mil pesos); apoyo al personal de gestión y aguinaldo (67 mil pesos) y vales de despensa (2 mil 780 pesos).