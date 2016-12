Primeros mexicanos llegan a Canadá sin visa

La Autorización Electrónica de Viaje (eTA) sustituye a la visa

TORONTO, CANADÁ (01/DIC/2016).- Esta mañana llegaron al Aeropuerto Internacional de Toronto los primeros mexicanos en el primer día de suspensión de requisito de visa, tras más de siete años.



Tanto en los vuelos de Air Canadá a las 05:45 horas locales en la Terminal 1, como en el de Aeroméxico a las 06:45 horas, en la Terminal 3, arribaron turistas mexicanos en el primer día de aplicación de la medida, prometida por el primer ministro Justin Trudeau hace un año.



Uno de los primeros en llegar en el vuelo de la aerolínea mexicana fue el veracruzano Luis Javier Camargo, quien a través de una agencia de viajes tramitó la Autorización Electrónica de Viaje (eTA) -que sustituye a la visa-- y pudo volar a Canadá.



El nuevo trámite electrónico lo hizo su agencia apenas hace dos días.



"La eTA fue un trámite muy sencillo, yo no lo hice sino a través de la agencia de viajes, sólo llenaron un formulario", afirmó el viajero entrevistado en el área de salidas internacionales.



Camargo ya había visitado Vancouver y es la primera vez que está en Toronto.



"Vine hace muchos años y no se necesitaba visa ni el trámite de ahora (eTA)", agregó.



El veracruzano no ocultó su gusto porque ahora el viajar a Canadá es más accesible para los mexicanos, quienes a partir de hoy ya no necesitan visa.



"Es bueno que se haya quitado la visa, así debería ser en todos los países", añadió.



Dijo que al llegar al puerto de entrada a Canadá los oficiales de Inmigración sólo le hicieron pocas preguntas relativas a su viaje, el cual es de placer y "pasé rápido".



"Ahora está todo enlazado en el sistema, no trae uno ningún papel adicional, sólo al llegar con el oficial se entrega el pasaporte y hacen las preguntas como en cualquier país".



Camargo consideró que la relación entre México y Canadá "siempre ha sido buena".



La eTA es un trámite más sencillo que la visa, cuesta siete dólares (107.51 pesos) y se realiza en forma electrónica. Está vinculada al pasaporte y es válida durante cinco años o hasta que el pasaporte caduque, lo que suceda primero.



Los mexicanos que tengan visa vigente para viajar a Canadá no requieren realizar este trámite.



A pesar de que el gobierno canadiense dio acceso para realizar el eTA desde el 25 de noviembre, con la condición de aplicarlo a partir de 1 de diciembre, algunos viajeros prefirieron "no arriesgarse" y procesaron su visa de turista para tener la seguridad de poderse subir al avión en la madrugada de este jueves.



La expectativa de la llegada de los primeros mexicanos a Canadá, en el primer día del levantamiento de visa atrajo la atención de medios hispanos, que esperaron por dos horas y media para entrevistar a más mexicanos provenientes de la Ciudad de México en el vuelo AM692.



Sin embargo, no se registró la salida de un numeroso grupo de connacionales. Incluso se pensó en la posibilidad de que las autoridades aeroportuarias los hubiesen canalizado hacia otra salida ante la presencia de los medios.



Tras más de dos horas de espera en la salida internacional, representantes del módulo de Aeroméxico en el aeropuerto Toronto Pearson informaron que los pasajeros, alrededor de 80, habían salido sin proporcionar más detalles sobre la nacionalidad de los viajeros.



Este jueves, como parte de la ampliación de la capacidad de Aeroméxico (47 por ciento más) para atender al creciente mercado mexicano, llega a las 22:20 de la noche el vuelo AM616 proveniente de la Ciudad de México.