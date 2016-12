Niegan uno de 40 amparos a Guillermo Padrés

Buscaba que se declara ilegal la orden de aprehensión emitida en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (01/DIC/2016).- Uno de los más de 40 amparos promovidos por el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, ha concluido definitivamente y su resultado no fue favorable al ex funcionario.

Conforme a las listas de acuerdos, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, fue sobreseída la petición del ex gobernador para que se declare ilegal la orden de aprehensión emitida en su contra y la ejecución de la misma, por parte de un juez del Estado de México por delincuencia organizada y “lavado” de dinero.

De inicio le fue concedida la suspensión provisional mediante una garantía por 28 mil pesos, sin embargo, en la audiencia incidental el juez decidió revocar la medida de manera definitiva.

Así, el 11 de noviembre pasado el juez de amparo dictó el sobreseimiento del juicio y este jueves dicha determinación fue declarada firme debido a que Padrés Elías no la impugnó.