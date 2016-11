Impugnación de Kate del Castillo debe resolverse el viernes

El TEPJF turnó la demanda y el acuerdo al IEEM por correo electrónico en el que se ordena darle trámite de ley

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO (30/NOV/2016).- El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro Zamudio Godínez, confirmó que la actriz mexicana Kate del Castillo presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la convocatoria de candidatos independientes a la gubernatura mexiquense que emitió el órgano electoral local.

El TEPJF turnó la demanda y el acuerdo al IEEM por correo electrónico en el que se ordena darle trámite de ley. La publicación se hizo en estrados del IEEM a las 16:00 horas del 29 de noviembre y el plazo para resolverla vence el próximo viernes a las 16:00 horas.

"Lo que a nosotros toca es tramitarlo, el Tribunal nos remitió el expediente porque se le debe dar publicidad, hay un procedimiento específico debe estar fijado en los estrados en este caso de la autoridad sobre la que está presentada la impugnación que somos nosotros y se le dará el tratamiento de eso, de una impugnación, estará en los estrados el tiempo que marca la ley y luego será devuelta al tribunal para que resuelva lo conducente", dijo Zamudio Godínez.

Según el expediente SUP-JDC-1904/2016, Kate del Castillo Negrete Trillo interpuso ante la Sala Superior del TEPJF el 25 de noviembre pasado, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Los actos que impugna son las bases segunda y sexta de la Convocatoria de Candidatos Independientes en el Estado de México.

La base segunda se refiere al requisito VI, de no contar con una o más nacionalidades distintas a la mexicana. La base sexta contempla el respaldo ciudadano que deberá contener las firmas de un equivalente al 3% de la lista nominal de electores del Estado de México, con corte al 31 de agosto del 2016.

"Lo que señala (Kate del Castillo) como motivo de impugnación es que le parece inconstitucional que nosotros pongamos en la convocatoria que quien quiera aspirar a la candidatura independiente del Estado de México para ser gobernador no tenga o no pueda tener más de una nacionalidad, o sea, que no sea solamente mexicano sino que tenga otra nacionalidad, ahí es donde se centra la querella", explicó.

El consejero presidente del IEEM aclaró que hasta ahora es la única impugnación que se ha presentado contra la convocatoria para candidatos independientes en la entidad mexiquense donde el 4 de junio próximo se celebrarán elecciones para la renovación de la gubernatura.

Pedro Zamudio precisó que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la instancia encargada de resolver la impugnación de la actriz, quien reside en Estados Unidos.