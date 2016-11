Desalojo de predio en Atizapán, Edomex deja 27 detenidos

Cientos de policías y presuntos golpeadores armados con palos y tubos, expulsaron a unas 200 personas que habitaban Las Cruces y Loma Larga

ATIZAPÁN, ESTADO DE MÉXICO (30/NOV/2016).- Socorro Velázquez Gutiérrez, habitante de la colonia Ampliación San Martín de Porres, resultó severamente lesionado presuntamente por policías estatales y supuestos golpeadores que desalojaron un predio en este municipio al norte del Valle de México.

El hombre quedó con los ojos prácticamente cerrados y el rostro hinchado, además de que tenía golpes en todo el cuerpo y la cabeza, quien fue presentado ante el Ministerio Público de Tlalnepantla.

Alrededor de las 6:00 horas de este miércoles cientos de policías estatales, policías ministeriales y presuntos golpeadores armados con palos y tubos, participaron en el desalojo de unas 200 personas que habitaban los predios Las Cruces y Loma Larga, de unas siete hectáreas, junto a la colonia Ampliación San Martín de Porres, donde fueron detenidos 20 hombres y siete mujeres, incluida una reportera que cubría el hecho.

Colonos relataron que hombres armados con palos y tubos ingresaron al predio y arremetieron contra los pobladores, que construyeron casuchas de madera y cartón en el lugar.

El citado predio es disputado por la empresa inmobiliaria Frisa, que afirma ser propietaria del lugar, y comuneros de Atizapán, que refieren igualmente ser los dueños.

La Procuraduría de Justicia de la entidad informó en un comunicado que elementos de la dependencia “realizaron una inspección ministerial en un predio, identificado como Loma Larga, en Atizapán, derivado de una denuncia realizada por la presunta invasión ilegal del terreno por parte de particulares”.

Se trató de un desalojo y 27 personas fueron detenidas por los hechos, quienes fueron severamente golpeadas presuntamente por policías estatales y hombres vestidos de civil; las casuchas fueron derribadas con maquinaria pesada.

Velázquez Gutiérrez dijo que habita el lote 67 de Loma Larga y policías estatales y ministeriales irrumpieron en su vivienda, donde se brincó uno de los presuntos invasores, y lo golpearon severamente y lo detuvieron.

“Me empezaron a golpear, se metieron y me arrinconaron como unos 10 tipos, ministeriales, del grupo de choque y gente de Frisa. Me dieron santa put..., la verdad no estoy apuntado en los supuestos lotes, no tengo nada que ver ahí”, refirió.

Otros detenidos relataron que fueron encerrados en un baño y más tarde en otros lugares, donde eran golpeados; por parte de la Procuraduría mexiquense estuvo presente el fiscal de Tlalnepantla, Gerardo Ángeles Enríquez, quien al parecer observó las agresiones y no intervino para frenar los abusos.

“Después del baño, nos bajaban y había una serie de personas también con palos, picos y tubos, le pegaban a todas las personas, aunque ya estaban heridos. Dijeron a las mujeres no, pero a todos los demás les iban pegando”, mencionó uno de los afectados.

Desde finales del 2015 fue invadido el cerro La Condesa, que colinda con la colonia Ampliación San Martín de Porres, en Atizapán; pobladores afirmaron que les vendieron los predios, en tanto que Frisa los reclama como suyos.