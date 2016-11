Se acabaron las plazas automáticas para normalistas: Nuño

El titular de la SEP advierten que ahora todos deberán someterse a la evaluación

CIUDAD DE MÉXICO (30/NOV/2016).- El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, advirtió que se acabaron y están prohibidas las plazas automáticas para que normalistas ingresen al magisterio, por lo que todos los aspirantes a ser maestro deben someterse a la evaluación.



Por otro lado, manifestó que el nuevo Modelo Educativo permite adaptar propuestas regionales al enfoque pedagógico, por lo que los planes de estudio propuestos por la Coordinadora pueden considerarse, siempre y cuando se hagan en el marco de la ley.



Al término de la Tercera Reunión Regional del Grupo de Coordinación Zona Occidente, ratificó además que el diálogo con el magisterio disidente se da para tratar temas administrativos locales, y no se considera discutir cambios a la reforma educativa "porque esto no está a discusión ni es atribución del Ejecutivo".



En Casa de Gobierno en Morelia, Michoacán, destacó también que el ajuste presupuestal no afectará a los programas de la reforma educativa y precisó que las adecuaciones se harán al gasto burocrático.



En los trabajos del Grupo de Coordinación Regional, los gobernadores de Michoacán, Jalisco, Querétaro, Zacatecas, Colima y Nayarit acordaron con Nuño Mayer fortalecer la implementación de la reforma educativa con perspectiva regional.



En el Acuerdo de Morelia señalaron la importancia de revisar los indicadores estratégicos del programa Escuela al Centro para ampliar los apoyos a los planteles que más lo requieren y avanzar en los planes para evitar abandono, rezago y violencia escolar.



El grupo evaluó también el programa Escuelas al Cien, considerado el plan de infraestructura educativa más grande del país, así como el Programa Especial de Certificación del Instituto Nacional para la Evaluación de los Adultos, con el que se da fe de los conocimientos adquiridos por jóvenes y adultos de la región.



También revisaron los avances del proceso de consulta del modelo educativo en la propuesta curricular para la educación obligatoria, en el cual se avanza en el procesamiento y la sistematización de los planteamientos recibidos en la consulta.