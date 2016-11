Yunes presenta su gabinete como electo gobernador de Veracruz

La mayoría de los colaboradores trabajaron al lado de Yunes Linares cuando se desempeñó como Director General del ISSSTE

VERACRUZ, VERACRUZ (30/NOV/2016).- El gobernador electo de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, presentó a su gabinete que lo acompañará durante los dos años que durará su encargo a partir de este jueves, cuando tomará protesta.

En conferencia de prensa, dijo que se trata de personas con capacidad y experiencia para gobernar Veracruz.

“Todos y todas quienes han sido convocados para integrar el gabinete cumplen con requisitos legales, pero cumplen con el compromiso de una conducta, vida honesta y transparente”, resaltó el mandatario.

En su mensaje, aseguró que se trata de un gabinete histórico por el número de mujeres que formarán parte de él. “Como nunca en la historia, las mujeres veracruzanas estarán en el gabinete y lo estarán por méritos propios, no por una concesión del gobernador Yunes”.

Manifestó que todos ellos tendrán la tarea de reconstruir y rescatar a Veracruz en los dos años que le tocará gobernar la entidad.

“Ellos saben que serán dos años en los que no habrá descanso, en los que trabajaremos absolutamente todos los días, en los que habremos de entregar nuestro tiempo, esfuerzo y sobre todo nuestro corazón”, expresó.

Aquí los cargos:

Como Secretario de Gobierno fue designado Rogelio Franco Castán, ex dirigente estatal del PRD y ex diputado federal, el cual fue el artífice de conformar la alianza electoral con el PAN.

Como Secretario de Seguridad Pública fue nombrado Jaime Ignacio Téllez Marie, ex director de Tránsito del municipio de Boca del Río y ex Coordinador de la desaparecida Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río durante el gobierno de Miguel Alemán Velasco.

En la Secretaría de Finanzas y Planeación quedó Clementina Guerrero García, académica y ex Secretaria de Administración de la Universidad Veracruzana, la cual desde hace menos de un mes ya ocupa el cargo.

En la Secretaría de Educación de Veracruz, Enrique Pérez Rodríguez, un hombre de todas las confianzas del gobernador electo, el cual ha ocupado diversas delegaciones del ISSSTE y fue ex Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno federal.

Como secretaria de Trabajo y Previsión Social se nombró a Silvia Edith Mota Herrera, ex subdirectora de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del ISSSTE; y como secretario de Desarrollo Económico y Portuario a Alejandro Zairick Morante, empresario y ex diputado local.

En la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Julen Rementería del Puerto, ex alcalde de Veracruz, ex coordinador General de Centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Para la Secretaría de Desarrollo Social, Indira Rosales San Román, ex secretaria del Ayuntamiento de Boca del Río; y en la Secretaría de Medio Ambiente, Mariana Aguilar López, fundadora del PRD, ex diputada local y asesora legislativa de diversos panistas.

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca será Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, ex coordinador de campaña de Yunes, ex diputado y líder panista de la zona de Tantoyuca, una de las regiones con el mayor número de miembros activos del PAN.

Como secretario de Salud se designó a Arturo Irán Suárez Villa, ex subdirector de servicios Médicos del ISSSTE y doctor con posgrados en Londres; y en la Secretaría de Turismo y Cultura, Leopoldo Domínguez Armengual, quien se ha desempeñado como encargado de Registros Públicos de Córdoba y Veracruz y ex presidente del Colegio de Notarios del estado.

En la Secretaría de Protección Civil, Yolanda Baizabal Silva, ex Subdirectora de Conservación y Mantenimiento del ISSSTE y ex Subdirectora de Auditoría Informática y Control de Usuarios de la Dirección General del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.

Como Jefe de la Oficina del Gobernador, Manuel Muñoz Ganem, ex alcalde de Tuxpan, ex coordinador de Normatividad y Control de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y ex coordinador general administrativo del ISSSTE.

Y como Contralor General del Estado, Guillermo Moreno Chazarini, ex Subdirector del Instituto de Pensiones de Veracruz, ex director de Administración y Finanzas del Órgano de Fiscalización de Veracruz, y ex subdelegado del ISSSTE en Veracruz.